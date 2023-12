Schneeketten auf Knopfdruck: Neuer Hyundai-Reifen macht es möglich

Wer schon mal Schneeketten an seinen Autoreifen angebracht hat, weiß, wie lästig das ganze Unterfangen ist. Mit bloßen Händen am eiskalten Metall herumwerkeln und mit der Hose im nassen Schnee knien sind nur ein Teil der nervenaufreibenden Prozedur.

Trotzdem sind Schneeketten in manchen Gegenden unverzichtbar und teilweise sogar gesetzlich vorgeschrieben. Für alle, denen deshalb schon vor dem Winter graut, hat Hyundai jetzt ein vielversprechendes Patent angemeldet.

Ausfahrbare Schneeketten: Formgedächtnis-Material per Knopfdruck aktivieren

Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gibt, arbeitet es derzeit an einem absolut neuartigen Reifen-Design, bei dem Schneeketten nach Bedarf per Knopfdruck ausgefahren werden können.

Und so funktioniert das Ganze: Die Reifen verfügen über jeweils sechs Einkerbungen, die genau mit den sechs Speichen des Rads übereinstimmen. In diese Rillen sind schneekettenartige Drähte eingezogen, die bei einer normalen Verwendung der Reifen unter dem Gummi verschwinden.

Die Drähte bestehen zum Teil aus einem komprimierten Material mit Formgedächtnis. Das heißt, durch einen per Knopfdruck ausgelösten elektrischen Impuls dehnen sich die sechs „Schneeketten“ im Reifen aus und treten unter dem Gummi hervor.

Braucht man die Anti-Rutsch-Zusätze nicht mehr, kann man sie einfach wieder zurückdrücken.

Schneeketten: Reifenherstellung muss neu konzipiert werden

Laut Hyundai sollen die ausfahrbaren Schneeketten auch noch einen anderen Vorteil haben: Wenn der Reifen so weit abgefahren ist, dass man ihn wechseln muss, sieht (und hört) man das Anti-Rutsch-Material auch ohne Ausfahren.

„Diese Innovation, die hoffentlich eines Tages an Hyundai- und Kia-Autos zu finden sein wird, spiegelt unsere Hingabe wider, fortschrittliche Technologie in Lösungen für reale Probleme zu verwandeln“, so Hyundai-Fahrgestell-Chefentwickler Joon Mo Park.

Tatsächlich dürfte es noch eine Weile dauern, bis die ausfahrbaren Schneeketten serienmäßig auf den Markt kommen. Denn laut New Atlas muss dafür die komplette Rad- und Reifenherstellung von Grund auf neu gedacht werden. Bislang hat Hyundai das Patent in Südkorea und den USA angemeldet. Sollte sich das Konzept als erfolgreich erweisen, dürfen sich sehr wahrscheinlich auch (Vor-)Alpenbewohner:innen über die Innovation freuen.

