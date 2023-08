So will iFixit die notorisch kaputten Eismaschinen von McDonalds reparieren

Die Eismaschinen von McDonalds sind sowohl beliebt als auch verhasst. Beliebt, weil viele Kund:innen sich auf die Eiscreme freuen, und verhasst, weil dieser Wunsch oft nicht erfüllt werden kann, da die Geräte sehr oft nicht funktionieren.

In den USA gibt es deshalb jede Menge Memes zu den kaputten McDonalds-Eismaschinen – und sogar eine Website, die anzeigt, in welchen Filialen die Eismaschinen funktionieren und in welchen nicht.

iFixit greift auf seine bekannten Teardown-Qualitäten zurück

Das Problem ist so schwerwiegend, dass nun sogar iFixit auf den Plan tritt. Die Wiki-basierte Website zeigt, wie man IT-Geräte, Haushaltsgeräte, Fahrzeuge und viele andere Sachen reparieren kann. Bekannt ist sie auch für ihre Teardowns, sprich das Zerlegen von elektronischen und anderen technischen Geräten in ihre einzelnen Bauteile.

Und genau das haben sie auch mit einer McDonalds-Eismaschine getan, was eine besondere Herausforderung war. In einem auf Youtube geposteten Video wird gezeigt, wie es Stunden dauerte, das Gerät wieder zum Laufen zu bringen, da es immer wieder Fehlercodes anzeigte. Die sind laut iFixit „unsinnig, selbst wenn man Stunden damit verbracht hat, das Handbuch zu lesen“.

So will iFixit ein Monopol durchbrechen

iFixit hat sich so tief in die Materie eingearbeitet, weil es sich zum Ziel gesetzt hat, ein System zu kreieren, um alle kaputten McDonalds-Eismaschinen reparieren zu können. Doch das ist gar nicht so einfach, wie es klingt – und zwar nicht nur aus technischen Gründen. Aufgrund einer Vereinbarung mit McDonalds dürfen die Eismaschinen momentan nur von ihrem Hersteller Taylor repariert werden. Ein Unternehmen namens Kytch wollte dieses Monopol bereits durchbrechen, scheiterte laut The Verge aber daran. iFixit startet nun einen erneuten Versuch.

Es möchte ein Gerät herstellen, das die Fehlercodes auf den Eismaschinen lesen kann, um sie dann reparieren zu können. Das sei „aber aus Urheberrechtsgründen nicht möglich“, erklärt Elizabeth Chamberlain, Direktorin für Nachhaltigkeit bei iFixit, im Youtube-Video. Das Urheberrechtsgesetz, auf das sich Chamberlain bezieht, ist der Digital Millennium Copyright Act (DMCA), der Menschen daran hindert, digitale Sperren zu umgehen, um auf ein urheberrechtlich geschütztes Werk zuzugreifen.

Forderung an den US-Kongress

Um das zu umgehen, haben iFixit und die gemeinnützige Organisation Public Knowledge eine Ausnahmegenehmigung für die Eismaschinen beantragt. Bei Smartphones und Xboxes hat iFixit diesen Weg auch schon eingeschlagen – und Recht bekommen. Allerdings scheint es diesmal komplizierter zu sein, denn iFixit selbst weist darauf hin, dass selbst eine solche Ausnahmegenehmigung nicht reichen würde, um ein Werkzeug zur Reparatur der Eismaschinen zu vertreiben.

Aus diesem Grund geht das Unternehmen diesmal einen Schritt weiter – und fordert den US-Kongress auf, den Freedom to Repair Act wieder einzuführen. Das würde ihr Handeln legalisieren.

iFixit scheut also nicht einmal den Gang vor die höchsten politischen Instanzen in den USA, um McDonalds-Kund:innen ein entspannteres Eisschlecken in Zukunft zu ermöglichen. Das kann man getrost vollen Einsatz nennen.

McDonalds hat sich laut Gizmodo noch nicht zu den iFixit-Plänen geäußert.

