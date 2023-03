Plötzlich auch knallgelb: So sieht das iPhone 14 im neuen Look aus

Das iPhone 14 und das iPhone 14 Plus gibt es bald auch in Gelb. Das iPhone in der neuen Farbe kann ab dem 10. März vorbestellt werden, ab dem 14. März ist die neue Farbe dann erhältlich, wie Apple in einer Mitteilung schreibt.

„Die Menschen lieben ihr iPhone und verlassen sich darauf bei allem, was sie Tag für Tag damit erledigen, und ab sofort wird die Produktfamilie um ein neues iPhone 14 und iPhone 14 Plus in Gelb erweitert“, wird Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing von Apple, darin zitiert.

Die Technik bleibt gleich

Außer der Farbe ändert sich allerdings nichts beim iPhone 14. Die Technik im Inneren sowie die verwendeten Materialien bleiben die gleichen.

Mit dabei sind zum Beispiel das Retina-OLED-Display, Notruf-SOS über Satellit, das Kamerasystem mit zwei Linsen sowie iOS 16. Mit dem neuesten Update für das Betriebssystem der iPhones hat vor allem der Sperrbildschirm eine Generalüberholung bekommen.

Das iPhone 14 ist dabei die kleine Variante mit einem 6,1-Zoll-Bildschirm, während die Plus-Version mit 6,7 Zoll mehr Platz auf dem Display bietet. Als Prozessor arbeitet der A15-Bionic-Chip in beiden Modellen.

Nächstes Jahr kommt angeblich das iPhone 16 Ultra

Bereits seit dem letzten Jahr kursieren Gerüchte, dass es bald ein iPhone Ultra geben könnte. Das soll noch leistungsstärker und teurer werden als die Pro-Max-Version und als absolute Premium-Variante positioniert werden.

Zu diesem Zeitpunkt sind das allerdings nur Gerüchte, die von Bloombergs Apple-Experte Mark Gurman angefeuert wurden. Dazu passen auch Aussagen von Apple-Chef Tim Cook. Im Zuge einer Telefonkonferenz sagte er, dass eine Preiserhöhung für ein leistungsstärkeres Spitzenmodell kein Problem sei.

Laut Gurman könnte sich so ein iPhone-Ultra durch weitere Verbesserungen an der Kamera, einen schnelleren Chip und ein größeres Display auszeichnen. Auch das Wegfallen des Ladenschlusses zugunsten von kabellosem Laden sei eine Möglichkeit.

Ob das Ultra dann auch in Gelb kommen wird, ist derweil eine andere Frage. Für jetzt bleibt es erst einmal beim iPhone 14 und 14 Plus in dem freundlichen Farbton.

