Wie es mit Ingenuity weitergeht und warum Meta Investoren warnt

Meta warnt vor Zuckerbergs Hobby

Das ist auch nicht alltäglich. Weil Manager bei Meta teilweise gefährlichen Hobbys nachgehen, sprach das Unternehmen eine Warnung an Investoren aus. Das betrifft auch das Freizeitvergnügen von Meta-Chef Mark Zuckerberg, der schon Auszeichnungen bei Kampfsport­wettbewerben errungen hat. Unbegründet ist die Warnung nicht. Im November 2023 hatte sich Zuckerberg beim Training für einen Kampf das Kreuzband gerissen. „Ich freue mich aber immer noch darauf, den Kampf nach meiner Genesung zu bestreiten“, schrieb er damals auf Instagram.

Zweites Leben für Ingenuity

Ingenuity, der kleine Marshelikopter, hat bei der Erkundung des Mars die Rolle des Spähers für den Rover Perseverance gespielt, ist aber Mitte Januar verunglückt und muss nun aufgrund beschädigter Rotorblätter am Boden bleiben. Ein von Perseverance gemachtes Foto zeigt Ingenuity weit entfernt auf der Marsoberfläche, stehend auf einer Düne, die an eine Wüste erinnert. Trotz des Unfalls bleibt Ingenuity nicht nutzlos. Er kann weiterhin als Relaisstation für die Kommunikation fungieren und Daten sammeln, solange Perseverance in Reichweite ist.

Xbox-Games auf der PS5?

Zeichnet sich ein Ende für Exklusivtitel auf der Xbox ab? Gerüchte dazu gab es in den vergangenen Wochen einige. Bald könnte Microsoft für Klarheit sorgen. Xbox-Chef Phil Spencer verkündete per X, dass das Unternehmen für die kommende Woche ein Business-Event geplant hat. Da will Microsoft „weitere Details zu unserer Vision für die Zukunft der Xbox“ mitteilen, so Spencer. Ein erster Titel, der auf die Playstation und die Nintendo Switch kommen könnte, ist laut Gerüchteküche das Actionspiel Hi-Fi Rush.

