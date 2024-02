Meta warnt Investoren vor Mark Zuckerbergs gefährlichem Hobby

Mark Zuckerberg will das Metaverse voranbringen, aber auch an Kampfsportwettbewerben teilnehmen. (Foto: picture alliance / AP Photo | Eric Risberg)

Die Kampfsport-Begeisterung von Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zwingt den von ihm geführten Meta-Konzern zu einer ungewöhnlichen Warnung an Investoren. Zuckerberg und einige andere Manager beteiligten sich an „hochriskanten Aktivitäten wie Kampfsport, Extremsport und Freizeit-Fliegerei“, die „zu schweren Verletzungen und dem Tod“ führen könnten, hielt Meta in dem am Wochenende veröffentlichten ausführlichen Bericht für das vergangene Jahr fest.

Zuckerbergs Sport und die negativen Folgen

Es ist das erste Mal, dass der Facebook-Konzern einen solchen Hinweis auf die Hobbys seines Chefs in die üblichen Risikowarnungen für Investoren einfügt. Wie bisher betonte Meta zugleich, dass wenn Zuckerberg aus welchen Gründen auch immer nicht mehr verfügbar wäre, dies „erhebliche negative Folgen“ für das Geschäft haben würde.

Ganz unbegründet ist die Warnung sicher nicht. Er ist im November 2023 riss sich Zuckerberg nach eigener Aussage beim Sparring das Kreuzband und musst sich einer Operation unterziehen. Ein Bild davon teilte der Firmenchef auf Instagram. Er habe für einen Kampf trainieren wollen. Von der Leidenschaft wollte er sich durch die Verletzung nicht abhalten lassen. „Ich freue mich aber immer noch darauf, den Kampf nach meiner Genesung zu bestreiten“, so Zuckerberg auf Instagram.

Zuckerberg hat die Kontrolle über Meta dank Aktien mit mehr Stimmrechten als gewöhnliche Investoren – und bestimmt nach wie vor federführend die Strategie des Konzerns. Meta hat Milliarden Nutzer in seinen Diensten wie Facebook, Instagram und Whatsapp.

