Musk gegen Zuckerberg: Cagefight soll live auf Twitter übertragen werden

Im Juni hatten sich Elon Musk und Mark Zuckerberg in einer Serie von Posts auf ihren eigenen Social-Media-Plattformen auf einen Kampf im Käfig geeinigt. Was anfangs wie ein virtueller Scherz schien, nimmt langsam Form an.

Musk teilte auf seiner Plattform X mit, dass der Kampf live zu sehen sein wird und dass alle Erlöse einer Wohltätigkeitsorganisation für Veteranen zugutekommen werden.

Auf der Plattform Threads antwortete Zuckerberg spöttisch, indem er fragte, ob der Kampf nicht auf einer zuverlässigen Plattform gestreamt werden sollte, die tatsächlich Spenden einsammeln kann. Wahrscheinlich spielte er damit auf die eigenen Plattformen Facebook und Instagram an, in denen das Feature bereits integriert ist.

Musk gegen Zuckerberg: Datum für den Kampf steht noch nicht fest

Ein wichtiger Aspekt des bevorstehenden Kampfes bleibt jedoch im Unklaren: das genaue Datum. Bei der Herausforderung hatte Zuckerberg den 26. August vorgeschlagen, aber Musk hat diesen Termin noch nicht bestätigt.

Musk schreibt auf X, dass das genaue Datum noch nicht feststeht und dass er eventuell eine Operation benötigt, bevor der Kampf stattfinden kann. Musk lässt noch heute ein MRT von seinem Nacken und oberen Rücken machen und verspricht, das Datum noch diese Woche zu bestätigen.

Kurz davor teilte er mit, dass er den ganzen Tag über Gewichte hebe, um sich auf den Kampf vorzubereiten – aus Zeitmangel bringe er sie sogar mit ins Büro.

Beide Tech-CEOs trainieren mit Profis

Nicht nur die Vorbereitungen zur Veranstaltung, sondern auch die Trainingseinheiten der beiden Milliardäre werden immer intensiver. Beide bereiten sich seit einiger Zeit mit der Hilfe von Profis auf den anstehenden Kampf vor.

Elon Musk hat unter anderem mit UFC-Legende Georges St. Pierre und Podcaster Lex Friedman trainiert, der einen schwarzen Gürtel im Brazilian Jiu-Jitsu besitzt, wie Independent berichtet.

Mark Zuckerberg auf der anderen Seite hat sich von UFC-Champions Israel Adesanya und Alexander Volkanovski unter die Arme greifen lassen, wie The Verge schreibt. Es scheint, als ob beide Teilnehmer den Kampf ernst nehmen, was definitiv auf ein Spektakel hindeutet.

Die Gewinner dieses ungewöhnlichen Schlagabtauschs sind aber sicherlich die Zuschauer. Das Aufeinandertreffen dieser Tech-Giganten wird nicht nur eine außergewöhnliche Show bieten, sondern auch für einen guten Zweck Geld sammeln. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden Milliardäre ihre Stärken auch im Käfig unter Beweis stellen können.

