Mit Fans unterhalten? Bei Instagram sollen das bald KI-Bots für Influencer übernehmen

Instagram will Influencer mithilfe Künstlicher Intelligenz entlasten (Bild: Kaspars Grinvalds/Shutterstock)

Die Nähe zu den Follower:innen ist eigentlich die wichtigste Währung für Influencer:innen. Doch wenn es nach Instagram geht, sollen für Content Creator bald Chatbots die lästige Kommunikation mit den Fans übernehmen. Nun sind erste Screenshots eines Programms aufgetaucht, von dem die New York Times bereits im April 2024 berichtete. Es soll seinen Top-Influencer:innen mithilfe Künstlicher Intelligenz den Austausch mit ihren Follower:innen erleichtern.

Anzeige Anzeige

Creator A.I. ist laut der New York Times der Name des Programms. Es soll sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Die Zeitung beruft sich auf fünf Mitarbeiter:innen des Projekts, die anonym bleiben wollen.

Chatbot imitiert Stil der Influencer

Laut der Leaker handelt es sich bei Creator A.I. um einen Chatbot, der den persönlichen Stil, die individuelle „Stimme“ des jeweiligen Promis nachahmt. Der Bot soll sowohl auf Direktnachrichten antworten als auch in Form von Kommentaren Kontakt zu den Follower:innen halten.

Anzeige Anzeige

Die Fans sollen aber nicht komplett im Dunkeln darüber gelassen werden, dass sie sich mit einem Chatbot unterhalten. Zumindest zu Beginn der Kommunikation soll offengelegt werden, dass eine Künstliche Intelligenz am anderen Ende des Chats steckt.

Der Vorteil für die Influencer:innen liegt auf der Hand. Die erfolgreichsten unter ihnen haben auf Instagram und Co. Millionen von Follower:innen. Auch für Creatoren mit ein paar hundert Anhängern ist es unmöglich, auf jeden einzugehen und jede Frage zu beantworten. Der Bot bietet wenigstens die Illusion individueller Kommunikation. Ob die Fans sich davon befriedigen lassen, steht auf einem anderen Blatt.

Anzeige Anzeige

So sieht die Oberfläche des KI-Chatbot aus

Der Entwickler und leidenschaftliche Leaker Alessandro Paluzzi hat auf X nun Screenshots der Nutzeroberfläche des Programms geteilt. „Erreiche mehr Fans mit einer KI, die wie Du klingt, basierend auf deinen Inhalten und Informationen“, heißt es darin. Um die Künstliche Intelligenz mit Material zu füttern, können die User:innen einen Persönlichkeitstest machen.

Der KI-Chatbot für Influencer ist der nächste Schritt des Instagram-Mutterkonzerns Meta, Künstliche Intelligenz flächendeckend auf seinen Plattformen zu implementieren. Im Herbst 2023 hatte Meta KI-Bots vorgestellt, die auf der Erscheinung von Prominenten wie Kendall Jenner, Mr. Beast, Paris Hilton oder Snoop Dogg basieren.

Anzeige Anzeige

Alessandro Paluzzi hat bereits in den vergangenen Monaten Einblicke in Instagrams Versuche geboten, die Nutzer:innen einen KI-Freund oder ein virtuelles Double ihrer selbst basteln zu lassen. Dabei können die User:innen Fakten über sich eingeben oder Fragen beantworten.