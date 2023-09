Internet streitet: Ist das die perfekte Jacke für Gamer – oder überteuert und hässlich?

Mode und Gaming sind eigentlich zwei Bereiche der Gesellschaft, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Auf der einen Seite extravagante Kleidung, die auf aufwendig dekorierten Laufstegen in Paris, Mailand und New York der anwesenden Prominenz präsentiert wird. Auf der anderen Seite die Vorstellung von einsamen Gamern, die zwischen Energydrinks und Pizzakartons in ihrer Junggesellenbude hocken und die Nacht vor dem PC zum Tag machen.

Doch auch hier kann es durchaus zu Überschneidungen kommen, wenn auch mit einem fragwürdigen Ergebnis, wie das neueste Objekt des Londoner Streetwear-Händlers Liminal zeigt. Dabei handelt es sich um eine voluminöse schwarz-graue Jacke mit mehreren Reißverschlusstaschen, deren Design einer Tastatur nachempfunden ist.

In der Produktbeschreibung heißt es, dass es sich bei dem Artikel um „ein Kunstwerk für sich“ handele, das sorgfältig „aus 54 einzeln platzierten gepolsterten 3D-Tasten“ hergestellt wurde. Diese Tasten erstrecken sich über die gesamte Jacke und stellen quasi eine Tastatur zum Anziehen dar. Eine wirklich ungewöhnliche Idee, die die Welt der Mode und des Gamings miteinander verknüpft.

Extravaganz hat ihren Preis

Neben dem auffälligen Design verfügt die Nylonjacke über eine verstellbare Taille und ist wasserabweisend – immerhin praktische Features für den Alltag. Zu Diskussionen im Netz führt allerdings nicht nur das Design, sondern vor allem der Preis. Einige empfinden 495 britische Pfund, etwa 580 Euro, als zu hoch. Sie bezeichneten die Preisgestaltung als „absurd“ und hinterfragten, ob dieses Kleidungsstück wirklich so viel wert sei. Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Verteidiger der Jacke, die betonen, dass es sich um ein handgefertigtes Kunstwerk handelt und der Preis somit angemessen sei.

Die Keyboard Jacket von Liminal lässt die Grenzen zwischen Mode und Gaming verschwimmen, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass wir in Zukunft Gamer in Tastaturjacken in Twitch-Livestreams sehen werden, wohl doch eher gering ist. Denn ganz offensichtlich fehlen die Tasten W,A, S und D, die für einen Gamer wohl das Herzstück einer jeden Tastatur darstellen.

