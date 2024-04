iOS 17: Kontaktposter einrichten – so funktioniert’s

So richtet ihr die Kontaktposter iOS 17 ein. (Foto: t3n)

Nachdem Apple mit iOS 16 einen neuen Sperrbildschirm eingeführt hatte, den ihr nach eigenen Wünschen anpassen könnt, waren mit iOS 17 die Kontakte an der Reihe. Mit der „Kontaktposter“-Funktion besteht die Möglichkeit, individuelle „Poster“ für euch und eure Kontakte zu erstellen, die euren Kontakten und euch bei Anrufen angezeigt werden.

Laut Apple sollen auch Apps von Drittanbietern auf die neuen Kontaktposter zugreifen können, solange Entwickler:innen die entsprechende Callkit-API bei der Entwicklung verwenden.

Und so funktioniert es: Wenn ihr jemanden mit dem iPhone auf einem iPhone anruft und ihr in dessen Kontakten gespeichert seid, erscheint euer selbst erstelltes Kontaktposter auf dem Bildschirm des Gegenübers. Die neue bildschirmfüllende Funktion ersetzt die viel kleinere Benachrichtigung und das Miniaturbild, die euch bislang bei Anrufen angezeigt wurden. Die Kontaktposter bieten mehr Gestaltungsspielraum als bisher und fordern eure Kreativität heraus. Die Kontaktposter-Funktion läuft auf allen mit iOS 17 kompatiblen iPhones.

iOS 17: So richtet ihr die Kontaktposter ein

Apple ermöglicht sowohl die Einrichtung eures eigenen Kontaktposters als auch die Anpassung der Poster eurer Kontakte. Die Gestaltung geht bei beiden ähnlich vonstatten, wenige Unterschiede sind dennoch vorhanden. Zunächst gehen wir auf das eigene Kontaktposter ein, das letztlich als eure digitale Visitenkarte fungiert.

Um dieses einzurichten, öffnet ihr zunächst die Kontakte-App und lasst euch all eure Kontakte anzeigen. Zuoberst sollte euer Name zu sehen sein. Hier tappt ihr rechts oben auf „Bearbeiten“ und nachfolgend in der Bildschirmmitte auf den Knopf „Foto hinzufügen“ oder gegebenenfalls „Bearbeiten“.

Hier besteht zunächst die Option, euren Vor- und Nachnamen festzulegen und einzustellen, ob ihr Namen und Foto überhaupt freigeben oder ihr euer Poster automatisch mit all euren Kontakten teilen möchtet – oder ob das System beim Teilen jedes Mal nachfragen muss.

Weiter geht es mit dem Teil, wie ihr euch euren Kontakten präsentieren wollt: Hier könnt ihr für ein frisches Selfie die Kamera verwenden oder auch ein Bild aus eurer Fotobibliothek wählen. Ebenso stehen diverse Memojis und schlichte Monogramme zur Wahl.

Habt ihr ein Foto aus eurer Mediathek ausgewählt oder ein Selfie aufgenommen, lässt sich nun ähnlich wie beim Sperrbildschirm nach links oder rechts wischen, um verschiedene Filter auszuwählen.

Tappt ihr auf euren Namen, erscheint ein Auswahlwerkzeug für Schrift und Farben. Hier steht zum einen eine Reihe an Schriftarten bereit, die ihr mit einem darunter befindlichen Schieberegler zur Größenanpassung der Schrift verändern könnt. Zum anderen könnt ihr eine beliebige Farbe auswählen, deren Schattierung abermals per Regler bestimmt werden kann.

Mit der Pinch-to-Zoom-Geste lässt sich zudem mit zwei Fingern direkt auf dem Bild ein beliebiger Ausschnitt festlegen. Ihr könnt das Bild so vergrößern oder verkleinern. Über die am unteren Bildausschnitt befindlichen Bedienelemente könnt ihr überdies sowohl die Filterfarbe bestimmen als auch je nach Bild einen Tiefeneffekt festlegen.

Wenn euch euer Design zusagt, tappt auf „Fertig“; im anschließenden Schritt besteht die Option, das Bild auch als euren Apple-ID-Avatar auszuwählen. Wollt ihr das nicht, lässt sich der Schritt auch überspringen.

Bei den Memoji könnt ihr aus verschiedenen Optionen und Ausdrucksweisen dieser wählen. Ebenso ist der Tiefeneffekt aktivierbar. Ferner besteht sowohl bei diesem Design als auch bei den Monogrammen die Möglichkeit, die Hintergrundfarbe und auch die Schrift und Farbe eures Namens festzulegen.

Wenn ihr die Erstellung eures Posters abgeschlossen habt, drückt auf fertig. Ihr könnt übrigens wie bei den Sperrbildschirm-Hintergründen auch mehrere Designs entwerfen und nach Belieben nutzen. Hierfür bewegt ihr euch wieder auf euer eigenes Kontaktprofil und tappt unter dem Profilfoto auf „Bearbeiten“. Hier könnt ihr nun entweder eure erstellten Poster bearbeiten oder mit einem Wisch ganz nach rechts ein neues erstellen, indem ihr auf „Erstellen“ tappt.

Sofern ihr euer Poster für eure Kontakte freigegeben habt, taucht es künftig in ihren Adressbüchern und auch dann auf, wenn ihr sie anruft und umgekehrt. Voraussetzung ist indes, dass sie auch ein Apple-Gerät mit iOS 17, iPadOS 17 oder macOS Sonoma verwenden.

iOS 17: Kontaktposter für eure Kontakte

Nicht nur für eure eigene digitale Visitenkarte könnt ihr kreativ werden, sondern auch die gespeicherten Kontakte lassen sich anpassen. Das ist vor allem bei denen sinnvoll, deren iPhones iOs 17 nicht mehr erhalten oder die ein Android-Smartphone besitzen.

Hier geht ihr vor wie bei der Erstellung eurer eigenen Poster. Selfies, Fotos, Memoji und Monogramme sind auch für die Poster eurer Kontakte verfügbar.

iOS 17: Kontaktkarten per Namedrop austauschen

Die Kontaktposter lassen sich auch nahtlos über die neue iOS-17-Funktion namens Namedrop, einer Erweiterung von Airdrop, teilen. Namedrop ist eine schnellere und einfachere Möglichkeit, Kontaktinformationen auszutauschen: Hierfür müsst ihr euer iPhone in die Nähe des iPhones oder der Apple Watch einer anderen Person bringen und dann – vorausgesetzt, beide Geräte haben Bluetooth aktiviert – erscheint eine Anfrage, ob ihr eure Kontaktinformationen übertragen wollt.

Diese Anfrage des Systems zeigt dann euer Standard-Kontaktposter an. Sobald ihr den Austausch erlaubt habt, sind eure Kontaktinformationen auch auf dem iPhone der anderen Person verfügbar.

