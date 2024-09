iOS 18: Live Voicemail kommt nach Deutschland – so nutzt ihr die praktische Funktion

iOS 18 wird am 16. September für alle kompatiblen iPhones freigegeben. Das Update liefert viele neue Funktionen, von denen wir schon die Highlights für euch herausgesucht haben. Wie Apple nun in einer PDF-Übersicht aller Neuerungen verrät, bringt der Hersteller auch mindestens eine mit iOS 17 in den USA und Kanada nutzbare Funktion nach Deutschland: „Live Voicemail“ ist für alle interessant, die keine Lust haben, ans Telefon zu gehen und sich ungern auf der Mailbox hinterlassene Sprachnachrichten anhören.

iOS 18 „Live Voicemail“ auf Deutsch nutzen

Wie Apple in seinem PDF-Dokument schreibt, wird Live Voicemail nicht nur in Deutschland verfügbar sein, sondern auch in weiteren Regionen wie Frankreich oder Spanien.

Falls ihr von der „Live-Voicemail“ bislang noch nichts gehört haben solltet: Mit der Funktion könnt ihr eine Echtzeit-Transkription von Sprachnachrichten anzeigen lassen, die gerade jemand für euch auf eurem Anrufbeantworter hinterlässt. Auf diesem Wege erfahrt ihr sofort, was das Anliegen des Anrufers oder der Anruferin ist. Falls ihr wollt, könnt ihr den Anruf sogar annehmen, während das Gegenüber noch in der Leitung ist.

So aktiviert und nutzt ihr Live Voicemail

Ist iOS 18 auf eurem iPhone installiert, könnt ihr die Funktion aktivieren: Dafür geht ihr Einstellungen > Telefon > Live-Voicemail. Nach einem Anruf findet ihr die „Live-Voicemails“, die auf eurem Telefon aufgezeichnet wurden, unter dem Tab „Voicemail“ der Telefon-App.

Apple weist darauf hin, dass die Funktion nur bei „ausgewählten“ Netzbetreibern verwendet werden kann. Derzeit ist noch unklar, ob die Deutsche Telekom, O2/Telefónica oder Vodafone den Dienst unterstützt.

Falls ihr neugierig seid, welche Funktionen Apple in dem Release-PDF noch erwähnt: Das Dokument könnt ihr euch bei Apple herunterladen. Viele der Funktionen sind indes mit Apple Intelligence verbunden, das bis auf Weiteres nicht in der EU genutzt werden kann.