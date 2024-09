Warum euer iPhone zum Start von iOS 18 zwei Updates anzeigen könnte

Das Update auf iOS 18 bringt viele neue Funktionen aufs iPhone. Darunter eine neue Passwort-App und viele kosmetische Features, mit denen ihr eurem Smartphone einen individuellen Look verpassen könnt. Im Rahmen des iPhone-16-Events hat Apple bereits verraten, dass ihr iOS 18 ab dem 16. September installieren könnt – wenn ihr euch denn für dieses Update entscheidet. Denn wie 9 to 5 Mac berichtet, soll Apple zeitgleich eine zweite Aktualisierung veröffentlichen.

Anzeige Anzeige

iOS 18 und iOS 17.7 sollen gleichzeitig erscheinen

Dabei soll es sich um 17.7 handeln. Ein Vorabversion für Entwickler:innen verrät schon: Dieses Update erhält keine neuen Funktionen, dafür aber die aktuellen Sicherheitspatches. Beide Updates sollen am Stichtag im Einstellungsmenü nebeneinander erscheinen.

Für iPhone-Besitzer:innen ist das durchaus eine interessante Option. Zwar konnten Entwickler:innen und interessierte Nutzer:innen iOS 18 schon seit Juni 2024 testen, es ist aber dennoch denkbar, dass das frische System zum Start noch kleine Fehler enthält oder Apps noch nicht kompatibel damit sind. Nutzer:innen, die auf Nummer sicher gehen wollen, können dann stattdessen iOS 17.7. installieren.

Anzeige Anzeige

Neu ist die Idee nicht. Schon im vergangenen Jahr hatte Apple parallel zu iOS 17 noch weitere Updates für iOS 16 angeboten. Allerdings währte das Glück nicht ewig. Nach einiger Zeit hatte das Unternehmen Updates fürs ältere System nur noch für Geräte herausgegeben, die das neuere nicht installieren konnten. Denkbar ist, dass Apple 2024 genau so fährt.

Das iPhone bleibt dabei kein Einzelfall. Dem Bericht zufolge will Apple mit iPadOS ebenso verfahren. Neben iOS und iPadOS erscheinen am 16. September außerdem die Updates auf watchOS 11, tvOS 18, visionOS 2 und macOS Sequoia.

Anzeige Anzeige

Das waren Apples größte Flops

8 Bilder ansehen Schau dir jetzt Apples größte Produktflops in unserer Bildergalerie an Quelle: (Foto: Shutterstock/Drop of Light)

Mehr zu diesem Thema