Apple Watch Series 10: Größeres Display, dünneres Gehäuse und neue Gesundheitsfunktionen

Anlässlich des zehnten Geburtstags der Apple Watch hat der Hersteller ein Geschenk für uns: Wie beim iPhone X erhält die Watch Series 10 ein überarbeitetes, aber immer noch vertrautes Design. Zudem ersetzt Apple das Stahlgehäuse gegen Titan. Damit übernimmt der Hersteller das Material, das mit der Apple Watch Ultra und dem iPhone 15 Pro eingeführt wurde. Das steckt drin, so teuer werden die Smartwatches.

Apple Watch Series 10: Größeres, helleres Display, schlankeres Gehäuse

Mit der Watch Series 10 erhalten sowohl das große als auch kleine Modell, das große Modell größere Displays: Das 41-Millimetergehäuse wächst auf 45-Millimeter an, 45-Millimeter-Modell auf 49 Millimeter. Laut Apple verfügt die Watch Series 10 über 30 Prozent mehr Displayfläche.

Die Displays sollen 40 Prozent heller sein, wenn man sie von der Seite anschaut, so Apple. Zudem lässt sich die Bildwiederholrate auf 1 Hertz herunter drosseln, was den Akku schonen soll.

Trotz der größeren Displays bleiben die Gehäuse weitgehend gleich groß, da die Bildschirme noch weniger Rahmen erhalten. Laut Apple ist der Bildschirm des 45-Millimeter-Modells größer als jener der Watch Ultra 2.

Das Gehäuse der Apple Watch ist laut Hersteller zehn Prozent dünner als die schon schlanke Series 9 (Test): Die Series 10 misst nur noch 9,7 Millimeter. Angetrieben wird die Watch Series 10 wird von Apples neuem S10-Chip, der eine neuronale Vierkern-Engine für KI-Aufgaben an Bord hat. Der neue Chip soll etwa Siri-on-Device schneller reagieren lassen und Hintergrundgeräusche beim Telefonieren besser ausblenden.

Die Rückseite der Watch verfügt über ein poliertes Aluminium-Finish und eine neue Metallrückseite, in die die verschiedenen Antennen der Smartwatch integriert sind. Sie ist weiterhin bis zu einer Tiefe von 50 Metern wasserdicht und kommt mit einer neuen Ladespule, die ein schnelleres Aufladen ermöglicht. Der Akku der Series 10 kann laut Apple in nur 30 Minuten auf 80 Prozent der Kapazität aufgeladen werden.

Apple Watch Series 10: Schlafapnoe-Erkennung an Bord

Wie schon vorab durchgesickert, erhält die Series 10 eine Schlafapnoe-Erkennung, für die unter anderem der Beschleunigungsmesser der Smartwatch genutzt werden soll. Mit diesem Feature kann die nächtliche Atmung der Benutzer:innen überwacht werden. Wenn die Series 10 Anzeichen von Schlafapnoe erkennt, warnt sie die Benutzer:innen und erstellt einen detaillierten Bericht, der an einen Arzt weitergeleitet werden kann. Auch Samsungs Galaxy Watch 7 und Ultra hat diese Funktion an Bord.

Die Schlafapnoe-Funktion soll noch in diesem Monat in 150 Ländern verfügbar sein – darunter auch in Deutschland. Zudem soll die Funktion per Softwareupdate auf der Series 9 und Ultra 2 landen. Noch steht laut Apple eine Genehmigung der Gesundheitsbehörde FDA aus, die Funktion als „medizinisch“ bezeichnen zu dürfen. Diese soll dem Hersteller zufolge bald erfolgen.

Außerdem erhält die Series 10 den Tiefenmesser und einen Temperatursensor für die Wassertemperatur, der bisher nur in der Watch Ultra an Bord war. Damit rückt die Apple Watch Series 10 an Apples Ultramodell näher heran.

Apple Watch Series 10: Alu oder Titan

Die Apple Watch Series 10 wird in drei Ausführungen erhältlich sein: Natur, Gold und dunkles Schiefergrau sowie eine Titan-Version. Das Titanmodell ist leichter als die bisherige Edelstahlversion.

Die Watch Series 10 wird ab dem 20. September zu einem Preis ab 449 Euro erhältlich sein.

Für die Watch Ultra 2 hat Apple lediglich ein kleines Update angekündigt. Eine neue Farbvariante in Mattschwarz und passendem schwarzem Titan-Armband soll ebenso am 20. September ab 899 Euro in den Handel kommen.