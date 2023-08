Mit iPhone und 3D-Drucker verbessert ein Unternehmen das Leben von Haustieren

Tiere sind wahnsinnig anpassungsfähig. Im Gegensatz zum Menschen erholen sie sich rasend schnell von einer Amputation und lernen, auch auf drei Beinen zu laufen. Allerdings kann es Tierphysiotherapeut:innen zufolge zu Überlastungen, Rückenproblemen und anderen Folgeschäden kommen, wenn dem Tier Gliedmaßen fehlen. Auch ein Hund namens Trip hat ein Bein verloren. Und lebte damit ganz gut – bis jetzt.

3DPets entwickelt Prothesen mit dem iPhone 14 Pro

Das iPhone 14 Pro und sein LiDAR-Scanner sowie ein 3D-Drucker haben dem Vierbeiner wieder auf die Pfoten geholfen: Trip trägt zwar keinen Umhang, ist aber einer der Stars in Apples neuer Kampagne namens „The Invincibles“ (zu deutsch: „Die Unbesiegbaren“).

Die Hunde in „The Invincibles“ haben alle eine herzerwärmende Geschichte und sind zufriedene Kund:innen von 3DPets, einem Unternehmen mit Sitz in Boonton, New Jersey, das maßgeschneiderte Mobilitätslösungen für Tiere anbietet.

Im Video erzählt Trips Besitzerin, wie sie den kleinen Welpen gerettet hat, als er wegen einer Behinderung eingeschläfert werden sollte. Nachdem ihm ein Bein amputiert wurde, konnte Trip sein Hundeleben zwar weiterführen, aber eben auf drei Beinen. Nun darf sich der Vierbeiner über eine maßgeschneiderte Prothese freuen.

Doch wie entstehen die Tier-Prothesen mit dem iPhone 14 Pro?

Um die Prothese so herzustellen, dass sie dem Hund auch wirklich passt, muss im ersten Schritt ein 3D-Modell des Tieres angefertigt werden. Und hier kommt das iPhone 14 Pro mit seinem LiDAR-Scanner und der TrueDepth-Kamera ins Spiel. Denn damit wird ein 3D-Scan vom Körper des Hundes, vor allem seiner Beine, sorgfältig gescannt.

Das 3D-Modell erscheint in Echtzeit auf dem Smartphone-Display und wird später am Desktop-Computer weiter bearbeitet, bevor es im 3D-Drucker gedruckt wird. Im Anschluss sieht man Trip dann auch schon im Video mit seiner neuen Prothese durch Wälder und Wiesen rennen.

Trips Geschichte ist kein Einzelfall

Auch Cleo gehört zu den Hunden, deren Leben das iPhone 14 Pro völlig verändert hat. Die Hündin hatte wie Trip einst gelernt, mit drei Beinen klarzukommen. 3DPets kreierte eine eigens für sie angefertigte Prothese aus dem 3D-Drucker, die ihr seitdem das Laufen erleichtert.

Marques Brownlee, der ein Youtube-Video von Cleos Geschichte teilte, verrät, dass die 3D-Prothesen für die Tiere zwischen ein paar hundert Dollar und 1000 oder 2000 Dollar kosten. Das Leben, das die Hunde mit ihrem zusätzlichen Bein bekommen, sei jedoch unbezahlbar.

Und auch Trips Besitzerin verriet gegenüber dem People-Magazin: „Bevor Trip seine Prothese bekam, konnte ich ihn nicht auf Wanderungen oder Spaziergänge mitnehmen. Jetzt begleitet er mich überall hin. Er trägt seine Prothese immer. Seine längste Wanderung betrug drei Meilen auf steinigem Gelände durch den Wald zu einem Wasserfall. Es war wahrscheinlich einer der emotionalsten Momente in meinem Leben, nicht nur, weil die Wanderung anstrengend war, sondern weil ich nie gedacht hätte, dass er das mit uns schaffen würde.“

