iPhone 14: Beschwerden wegen nachlassender Akkuleistung nach nur einem Jahr

Im Internet mehren sich die Berichte über vorzeitig nachlassende Akkukapazitäten bei iPhone 14 und iPhone 14 Pro (Test). Wie mehrere Nutzer:innen übereinstimmend erklären, liegt die Kapazität der Akkus ihrer Geräte nach gut einem Jahr nur noch bei rund 90 Prozent.

Eigentlich, so gibt Apple es offiziell an, sollte die Kapazität nach 500 Ladezyklen noch bei „bis zu 80 Prozent“ liegen. Die Betroffenen – darunter mehrere Tech-Journalist:innen – geben an, ein derartig schnelles Sinken der Kapazität bei früheren iPhone-Modellen noch nicht erlebt zu haben.

In einer Gegenüberstellung zeigt ein User den Batteriestatus seines iPhone 13 Pro nach fast zwei Jahren – er liegt bei 85 Prozent. Das iPhone 14 Pro, das er seit weniger als einem Jahr nutzt, bringt es mit 90 Prozent auf nur wenig mehr.

Rein rechnerisch sollte ein direkt am Erstverkaufstag in Betrieb genommenes iPhone 14 (Pro) bei einer Akkulaufzeit von eineinhalb Tagen jetzt ungefähr 250 Ladezyklen hinter sich gebracht haben – demnach wären die kritisierten Werte noch im Rahmen.

Auffällig wäre dann jedoch trotzdem, wie viel besser die Werte vergleichbarer Vorgängermodelle ausfallen.

Apple hat erst kürzlich die Preise für den Akkutausch angehoben

Zudem hat Apple erst im März dieses Jahres die Preise für einen Akkutausch um gut ein Drittel angehoben. Diese Preiserhöhung betrifft allerdings nur Modelle vor dem iPhone 14 – die Kosten für diese neuen Modelle sind mit 120 Euro bereits seit Markstart deutlich höher. Der Akkutausch bei einem iPhone 13 kostet 99 Euro, bei deutlich älteren Modellen immerhin noch 79 Euro.

Zwar können Nutzer:innen den Akku ihres iPhones auch selbst tauschen, doch bei Apple ist das recht kompliziert und wer Garantie oder Gewährleistung nicht verlieren will, muss einiges beachten.

Apple hat sich bisher nicht zu den Problemen geäußert.

