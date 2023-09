Hat das iPhone 15 ein Überhitzungsproblem?

Wenige Tage nach dem Marktstart der neuen iPhone-15-Modelle kursieren zahlreiche Berichte über eine Überhitzung der Geräte. Dies tritt allem Anschein nach nicht nur bei den Pro-Modellen mit dem A17-Pro-Chip auf, sondern auch bei den Basismodellen mit A16-Bionic-SoC, der schon im iPhone 14 Pro zum Einsatz kam. Eine Spurensuche.

Heißes iPhone 15 Pro: Liegt es am kabelgebundenen Laden?

Wie 9 to 5 Mac berichtet, können die neuen iPhones Temperaturen von weit über 45 Grad erreichen, wodurch es unangenehm wird, sie ohne eine Schutzhülle zu halten.

Dieser Effekt trete ein, wenn Nutzer:innen die Geräte über eine Kabelverbindung aufladen, heißt es. Bislang ist dies bei den uns vorliegenden Test-Geräten nicht aufgetreten.

Wie Ian Zelbo von 9 to 5 Mac ausführt, „ist die linke Seitenleiste und ein wenig von der Rückseite auf der linken Seite bei Weitem am heißesten“. Genau dort sei das Logic-Board verortet. Die Temperatur sinke seinen Ausführungen zudem ab einer Akkukapazität von 70 Prozent wieder ab – „zwischen 25 bis 60 Prozent war bei Weitem das Schlimmste“.

Auch auf X (ehemals Twitter) mehren sich entsprechende Beobachtungen über außergewöhnlich warme bis heiße iPhones. Jedoch tritt das Phänomen nicht ausschließlich beim Laden auf.

iPhone 15 Pro: Neuer Chip ist laut Analyst nicht die Ursache

Als weitere möglich Ursache für die hohen Temperaturen gingen Spekulationen zunächst vom neuen A17-Pro-Chip aus, der erstmals im Drei-Nanometer-Verfahren produziert wird. Angesichts dessen, dass es aber auch die Basismodelle betrifft, in denen der gleiche Prozessor wie im iPhone 14 Pro (Test) steckt, ist diese These hinfällig.

Eine weitere mögliche Erklärung für das Phänomen stammt von Analyst Ming-Chi Kuo, der behauptet, dass Apple zu viele „Kompromisse im thermischen Systemdesign“ gemacht hat, um das Gewicht der iPhone-15-Pro-Modelle zu reduzieren. Kuo meint, dass die reduzierte Wärmeableitungsfläche und der Titanrahmen die thermische Effizienz der Geräte negativ beeinflussen.

Diese Theorie klingt zwar in gewisser Weise valide, aber wieso betrifft es dann auch das iPhone 15 und 15 Plus, bei denen keine gewichtsreduzierenden Maßnahmen durchgeführt wurden?

Und jetzt? Abwarten!

Was heißt das nun? Nichts Genaues weiß man nicht. Apple hat sich derzeit noch nicht zur Causa geäußert und muss es womöglich auch nicht. Denn es ist keine Seltenheit, dass Smartphones in der ersten Zeit – in der Regel etwa 24 Stunden (manchmal auch länger) – nach der Inbetriebnahme oder dem Einspielen eines großen System-Updates heißer als üblich werden.

Insbesondere beim Übertragen von Daten von einem alten auf ein neues iPhone oder über ein iCloud-Backup laufen im Hintergrund viele Prozesse ab wie die Neuinstallation von Apps, Neuindizierung und dergleichen.

Es ist zudem nicht das erste Mal, dass Nutzer:innen sich über heiß werdende iPhones beschweren: In den Apple-Foren taucht das Thema jedes Jahr aufs Neue auf. Hier einige Einträge zum iPhone 12 („Overheating iPhone 12 Pro Max“), iPhone 13 („iPhone 13 Overheating after iOS Update“) und iPhone 14 („iPhone 14 overheating“). Dieses Phänomen tritt zudem nicht nur bei iPhones auf, sondern auch bei Android-Geräten.

Nicht alle Nutzer:innen berichten über Probleme mit der Wärmeentwicklung ihres iPhone 15. Viele Geräte, wie auch die uns vorliegenden Testgeräte, scheinen ohne Auffälligkeiten zu funktionieren.

Habt ihr Hitzeprobleme beim iPhone 15 oder 15 Pro? Ab in die Kommentare mit euren Erfahrungen!

