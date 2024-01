iPhone fällt aus Flugzeug – und funktioniert immer noch

Es klingt kurios, ist aber tatsächlich passiert: Ein Mann findet ein iPhone, das aus einem Flugzeug aus 5000 Metern Höhe gefallen ist – und es funktioniert immer noch! Das Telefon ist sogar entsperrt und weist eine beachtliche Akkulaufzeit auf.

So geschehen an einem Straßenrand von Portland im US-amerikanischen Oregon. Entdeckt wurde das iPhone von einem Mann namens Seanathan Bates, der in einem Post auf der Plattform X von seinem kuriosen Fund berichtete.

iPhone immer noch entsperrt im Flugzeugmodus

„Es befindet sich noch immer im Flugzeugmodus, hat noch etwa die Hälfte der Akkulaufzeit, und auf dem Bildschirm ist eine Gepäckabholung für #AlaskaAirlines ASA1282 zu sehen. Es hat einen freien Fall aus 16.000 Fuß Höhe fast unversehrt überstanden“, schrieb er.

Weiter hieß es: „Als ich es gemeldet habe, sagte Zoe von @NTSB, dass es sich um das zweite gefundene Telefon handelt.“

iPhone geht mit herausgebrochener Kabinentür verloren

Das Telefon befand sich auf dem Alaska-Airlines-Flug 1282 von Portland nach Ontario, Kalifornien, das erst kürzlich notlanden musste, als eine Kabinentür aus der Boeing 737 Max 9 auf mittlerer Flughöhe plötzlich herausbrach.

„Auf dem Alaska-Airlines-Flug 1282 von Portland, Oregon, nach Ontario, Kalifornien, kam es heute Abend kurz nach dem Abflug zu einem Zwischenfall“, hatte die Fluggesellschaft am Freitag (Ortszeit) nach dem Vorfall mitgeteilt. „Das Flugzeug ist mit 171 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern sicher auf dem Portland International Airport gelandet“, hieß es weiter.

Am Sonntag bestätigte die Nationale Verkehrssicherheitsbehörde bei einem Briefing, dass ein Smartphone am Straßenrand und ein anderes in einem Hof entdeckt wurde. Die Vorsitzende der Behörde, Jennifer Homendy, teilte mit, dass beide Geräte abgegeben worden seien.

„Wir werden sie durchsehen und sie dann den Passagieren zurückgeben“, erklärte Homendy.

Kritik für Fotos von iPhone auf X

„Wow, mir fällt meins aus der Tasche und geht kaputt. Dieses fällt aus 16.000 Höhe und funktioniert noch. Was für ein Fund“, schrieb ein:e X-User:in. „Neue Apple-Werbung“, schlussfolgerte ein:e andere:r.

Dass die Daten des:derjenigen auf dem Display zu sehen sind, dem das iPhone gehört, kam allerdings nicht bei allen User:innen gut an.

So schrieb ein:e Nutzer:in auf News.YCombinator.com beispielsweise: „Ich fände es besser, wenn die Identifikationsinformationen der Person herausgeschnitten worden wären. Der:die Besitzer:in des Telefons hat ein traumatisches Erlebnis durchgemacht. Außerdem ist das Telefon Gegenstand einer Untersuchung.“

iPhones überlebt schon mal Fall aus Flieger

Es ist nicht das erste Mal, dass ein iPhone einen Fall aus einem Flugzeug fast völlig unversehrt übersteht. Als der Dokumentarfilmer Ernesto Galiotto 2020 für ein Projekt von einem Flugzeug aus filmte, hielt er sein iPhone 6s aus dem Fenster der Maschine. Dabei wurde ihm das Telefon von einem Windstoß aus der Hand gerissen.

Und auch dieses Telefon funktionierte danach immer noch. Es zeichnete den Fall aus 300 Metern sogar auf, wie ein Youtube-Video zeigt. Er dauerte rund 15 Sekunden. Als Galiotto das iPhone am nächsten Tag am Strand wiederfand, war der Akkustand bei beachtlichen 16 Prozent.

