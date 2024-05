Dein iPhone wird heiß? 6 Tipps und ein Mythos um dein Gerät zu kühlen

Es wird Sommer! Endlich wieder Eis essen, am Badesee liegen, in der Sonne brutzeln. Und endlich wieder – ein streikendes iPhone? Leider ja. Das kennt wohl fast jeder: Draußen wird es heißer und heißer – und dein iPhone langsamer und langsamer.

Die steigenden Temperaturen machen dem Akku zu schaffen. iPhones sind darauf ausgerichtet, zwischen 0 und 35 Grad ihre beste Leistung zu bringen und problemlos zu laufen. Werden die Geräte jetzt direkter Sonneneinstrahlung und brütender Hitze ausgesetzt, kann das schnell problematisch werden. Damit du trotz Brutzelwetter jederzeit Candycrush spielen oder Podcasts hören kannst, haben wir sechs Tipps für dich gesammelt, mit denen du verhinderst, dass dein iPhone bei Hitze schlapp macht. Außerdem räumen wir mit einem Mythos auf.

1. iPhone nicht in der Sonne liegen lassen

Schöne Grüße von Captain Obvious: Leg dein iPhone nicht in die pralle Sonne. Wenn es im Schatten schon 30 Grad sind, sind es in der Sonne auf jeden Fall mehr. Temperaturen über 35 Grad werden deinem iPhone mit ziemlicher Sicherheit nicht guttun. Das gilt umso mehr, wenn Apps laufen, die viel Leistung einfordern. Google Maps ist zum Beispiel ein solcher Kandidat. Pro-Tipp: Lass dein iPhone nicht auf dem Beifahrersitz liegen. Das gilt übrigens auch für kalte Tage.

2. Hintergrundaktualisierungen abschalten

In iOS lässt sich einstellen, ob Hintergrundaktualisierungen für Apps eingeschaltet sind oder nicht. Mit dieser Funktion wird nach Updates und Inhalten für Apps gesucht, auch wenn sie nicht aktiv genutzt werden. Wenig überraschend also: Du schonst du deinen Akku, wenn du diese Funktion abschaltest. Das kannst du global für alle Apps oder aber für einzelne Anwendungen vornehmen. Die entsprechende Funktion ist über Einstellungen -> Allgemein -> Hintergrundaktualisierungen zu finden. Wenn der Akku also unter hohen Temperaturen zu leiden hat, kannst du ihm so ein wenig Luft verschaffen

3. Das Ladegerät überprüfen

Wirf einen Blick auf das Ladegerät deines iPhones. Wenn du keinen offiziellen Apple Charger nutzt, kann das zu Überhitzung und Überlastung des Akkus führen. Wohlgemerkt: kann!

4. Bluetooth und GPS abschalten

Eigentlich ist es ganz einfach: Jede abgeschaltete Funktion spart Leistung. Wenn du also nicht gerade mit dem Handy navigierst, mit einem WLAN verbunden bist oder eine Bluetooth-Verbindung benötigst, schalte die Funktionen ab. Denke auch daran, unter Datenschutz zu überprüfen, ob Ortungsdienste standardmäßig deaktiviert sind. Dein iPhone wird es dir danken.

5. Kühlen, kühlen, kühlen – aber nicht im Kühlschrank

Wenn das iPhone einfach nicht abkühlen will, solltest du von außen für Erfrischung sorgen. Aber auf keinen Fall sollte das Telefon dabei in Wasser oder den Kühlschrank gesteckt werden! Dann ist Hitze nämlich vermutlich das kleinste Problem für das iPhone. Stattdessen kann als erstes die Hülle – sofern vorhanden – fallen. Da Handys im Gegensatz zu Computern nicht via Lüfter gekühlt werden, sondern ihre Wärme über die Außenhülle abgeben, kann die Entfernung einer Schutzhülle hilfreich sein. Der Überhitzung wirkst du außerdem entgegen, indem du dein Telefon nicht auflädst und es von jeglicher Stromverbindung kappst.

6. Einfach mal ganz abschalten

Hilft alles nichts, solltest du dein iPhone abschalten und es dann an einem kühlen Ort aufbewahren. Nein, auch jetzt nicht im Kühlschrank und nicht in einem Glas Wasser. Ein schattiges Plätzchen sollte ausreichen. Wenn du auch so nicht weiterkommst, könnte die Ursache auch in der Hardware liegen. In diesem Fall kann der Apple Support dir vielleicht weiterhelfen: mit heißen Tipps – oder einer Reparatur.

Achtung Mythos! Apps im Hintergrund abschalten

Im Laufe des Tages benutzen wir viele, viele Apps. Und wer schließt die Anwendungen schon alle? Sie laufen fröhlich weiter. Aber Achtung: Wenn dein iPhone heißläuft, solltest du dennoch keine Apps im Hintergrund beenden, um Leistung einzusparen. Unter iOS sind Apps, die du nicht mehr aktiv nutzt, eingefroren. Das Beenden führt im Zweifel nur dazu, dass das iPhone beim Starten einer App mehr Energie aufbringen muss.