iPhone überlebt 1 Woche unfreiwilligen Tauchgang in 7 Metern tiefem See

In Brasilien soll ein versehentlich in einem See gelandetes iPhone eine Woche unter Wasser „überlebt“ haben. Ein Tauchlehrer fand das Gerät in sieben Metern Tiefe – und es funktionierte noch.