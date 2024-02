IW-Studie: IT-Fachkräftemangel verschärft sich weiter dramatisch – diese Berufe fehlen

Der Fachkräftemangel ist in vielen Branchen besonders stark zu spüren – etwa im Handwerk, in der Pflege und in der IT. Die Fachkräftelücke bezüglich der Technologie- und Informationsbrache beziffert sich hierzulande bereits sechsstellig. Laut dem Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) sollen bis 2027 rund 128.000 qualifizierte Arbeitskräfte in Digitalisierungsberufen in Deutschland fehlen. Das Handelsblatt hat zuerst berichtet.

IT-Fachkräftelücke: Zahl unbesetzter Stellen nimmt zu

Der vom IW bisher gemessene Höchststand von etwa 123.000 fehlenden Digitalexperten im Jahr 2022 wird damit noch einmal deutlich übertroffen werden. Die Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher gehen davon aus, dass fast zwei von drei offenen Stellen nicht mehr mit passenden Bewerberinnen und Bewerbern besetzt werden. „Der Fachkräftemangel bremst den Beschäftigungsaufbau“, heißt es vonseiten des IW.

Besonders in Ostdeutschland sei der Fachkräftemangel offenbar deutlich zu spüren. Laut der Untersuchung dürfte es 2027 für fast 70 Prozent aller offenen Stellen in Digitalberufen keine qualifizierten Fachkräfte mehr geben. In Westdeutschland gehen die Forschenden von 63 Prozent aus. „Digitalisierungsberufe sind für den Erfolg der digitalen Transformation von essenzieller Bedeutung“, so das Institut weiter.

Die Zahlen vom Institut der Deutschen Wirtschaft decken sich indes mit denen von Branchenverbänden, wenn auch mit kleineren Unterschieden: Laut dem Bitkom sei die Zahl der offenen Stellen auf ein neues Rekordhoch von 149.000 in 2023 angestiegen. Damit sind noch einmal 12.000 Stellen dazugekommen. 2022 waren es dem Lobbyverband zufolge noch 137.000 unbesetzte IT-Stellen, die die deutsche Wirtschaft zu beklagen hatte.

Diese IT-Berufe werden händeringend gesucht

Die klaffende Lücke wird laut IW hauptsächlich von fehlenden IT-Fachkräften vergrößert, die für etwa ein Drittel der Beschäftigten in Digitalisierungsberufen stehen. Dazu zählen vor allem Data-Scientists und Fachkräfte im KI-Bereich. Die beiden Top-Berufe zeigen deutlich, wohin die digitalisierte Wirtschaft sich bewegt: Es geht darum, Daten zu verwalten und Erkenntnisse daraus zu ziehen sowie Prozesse zu automatisieren.

Das IW fordert Maßnahmen sowohl von der Politik als auch der Wirtschaft, um dem Fachkräftemangel etwas entgegenzustellen. Es müssten mehr junge Menschen für digitale Elektroberufe begeistert und hausintern ausgebildet werden. Es brauche zudem mehr qualifizierte Zuwanderung. Die Wirtschaftsforscherinnen und Wirtschaftsforscher fordern zudem eine „noch bessere Willkommenskultur in der breiten Bevölkerung“.

