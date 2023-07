Jony Ive macht Musik: Ein modularer Plattenspieler als erstes Post-Apple-Projekt

In seinem ersten Hardwareprojekt nach seinem Ausscheiden bei Apple vor vier Jahren hat der renommierte Designer Jony Ive zusammen mit seiner Designagentur Lovefrom an einem modularen Plattenspieler gearbeitet. Das Projekt markiert eine Rückkehr zu Ives Wurzeln im Hardware-Design und ist eine Jubiläumsausgabe des Linns Sondek LP12 – einem Plattenspieler, der bereits seit einem halben Jahrhundert existiert.

Dabei war das Projekt gar keine Idee des schottischen Hifi-Geräteherstellers. Ives Unternehmen Lovefrom entschied sich dazu, das Projekt kostenlos durchzuführen, basierend auf der Bewunderung des Teams für die Marke Linn. Ive selbst ist ein langjähriger Fan der Marke und war begeistert von der Möglichkeit, an diesem Projekt zu arbeiten. Das Design-Team von Lovefrom und das Linn-Team haben den Plattenspieler von Grund auf überarbeitet – allerdings nur optisch, denn die Angst war zu groß, die bekannte Klangqualität durch zu viele Neuerungen zu stark zu beeinflussen.

Herzensangelegenheit für Ive

Das Äußere des Sondermodells Sondek LP12-50 ähnelt weitgehend dem Standard-LP12, weist jedoch einige Optimierungen auf. Die eckigen Komponenten wurden durch abgerundete Ecken ersetzt, um eine harmonischere Optik zu erzielen. Außerdem gibt es einen neuen runden Power-Knopf aus Aluminium anstelle einer Kunststoffwippe.

Der Sondek LP12-50 ist jedoch mehr ein Sammlerstück für Audiophile als ein Gebrauchsgegenstand. Mit einem Preis von 60.000 US-Dollar und einer limitierten Auflage von nur 250 Stück ist er ein wahres Luxusprodukt.

Nach Jahren der Zusammenarbeit mit Linn hat Ive den Kreis geschlossen und ist laut Fast Company auch stolz darauf, an einem Produkt mitgewirkt zu haben, das er bereits in jungen Jahren bewunderte. Darüber hinaus hat Lovefrom auch weitere ambitionierte Ideen in der Pipeline. Das Unternehmen arbeitet bereits mit Ferrari und dessen Holdinggesellschaft Exor an verschiedenen kreativen Projekten zusammen.

