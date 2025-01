Jumpscares statt Ablenkung: Diese Browser-Erweiterung erschreckt euch, damit ihr wieder arbeitet

Wer an einem Laptop oder Desktop-PC arbeiten will, muss ein gewisses Maß an Selbstbeherrschung mit sich bringen. Denn neben Hausarbeiten, dem anstehenden Quartalsbericht oder der fälligen Steuererklärung gibt es im Netz viele Dinge zu entdecken, die deutlich angenehmer sind. Oftmals landen wir also nicht mehr bei unserer eigentlichen Aufgabe, sondern scrollen auf Instagram, schauen Youtube-Videos oder schauen auf News-Seiten, was in der Welt gerade los ist.

Tabboo will euch Ablenkungen austreiben

Damit ihr künftig konzentrierter arbeitet und die besagten Webseiten meidet, die euch von der eigentlichen Aufgabe abhalten, könnt ihr euch die Browser-Erweiterung Tabboo installieren. Diese ist zunächst nur für den Chrome-Browser verfügbar. Wer also Firefox oder Safari nutzt, schaut vorerst in die Röhre. Wenn ihr die Prämisse der Browser-Erweiterung erfahrt, könntet ihr darüber aber auch ganz glücklich sein.

Denn Tabboo erschreckt euch mit sogenannten Jumpscares, sobald ihr eine Website an surft, die euch ablenkt. Ein Beispiel: Wir installieren die Browser-Erweiterung und tragen die Youtube-URL darin ein. Anschließend widmen wir uns der Arbeit. Sollten wir später wieder Youtube ansurfen, dann besteht eine einstellbare Wahrscheinlichkeit, dass der gesamte Bildschirm mit einer gruseligen Fratze gefüllt wird und ein lauter Schrei ertönt.

Laut den Verantwortlichen von Tabboo soll die Browser-Erweiterung eine Art der Aversionstherapie sein. Heißt: Ihr setzt euch einem besonders unangenehmen Reiz aus, wenn ihr eurer Sucht nachgeht. In diesem Fall also einem lauten Jumpscare, wenn ihr Social Media, Streaming-Plattformen oder anderen Ablenkungen im Netz frönt.

Ob die kuriose Browser-Erweiterung wirklich in der Lage ist, euch dieses Verhalten abzutrainieren, wagen wir an dieser Stelle zu bezweifeln. Wer aber nach ungewöhnlichen Mitteln und Wegen sucht, um sich daran zu erinnern, nicht so oft auf ablenkenden Seiten zu surfen, kann die Browser-Extension ausprobieren. Ihr solltet aber die Lautstärke an eurem PC oder Laptop vorher so anpassen, dass ihr durch den Jumpscare keinen Hörschaden bekommt. Wer will, kann die Jumpscares auch ganz ohne Installation der Browser-Erweiterung ausprobieren. Klickt auf der Website des Tools einfach auf „What’s a Jumpscare?“.

