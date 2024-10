Youtube: Mit diesen 5 Browser-Erweiterungen bekommt ihr die volle Kontrolle über Videos

Wer Youtube mag, wird diese Browser-Erweiterungen lieben. Denn die Chrome-Extensions, die wir euch in dieser Liste vorstellen, erweitern den Funktionsumfang der Videoplattform enorm, bringen ausrangierte Features zurück und geben euch deutlich mehr Kontrolle darüber, wie Youtube aussieht und wie ihr es steuern könnt.

Enhancer for Youtube

Dieser Browser-Extension gehört zu den bekanntesten, wenn es um Youtube geht. Sie wurde schon mehr als einer Million Nutzer:innen heruntergeladen. Das dürfte daran liegen, dass euch der Enhancer for Youtube zahlreiche Tools in einem Paket an die Hand gibt. Nachdem ihr die Browser-Erweiterung installiert habt, erscheint unter den Videos eine neue Leiste mit zusätzlichen Steuerelementen.

Über die Leiste könnt ihr etwa einen Loop aktivieren. So müsst ihr die Videos nicht händisch neu starten. Zudem könnt ihr eine weitere Vollbildansicht nutzen, Videos spiegeln und mit nur einem Klick Screenshots erstellen. Neben den Steuerelementen könnt ihr aber noch weitere Einstellungen vornehmen. So gebt ihr etwa an, welche Videoqualität bei allen Videos geladen werden soll und ob Elemente wie Youtube Shorts versteckt werden sollen.

Return Youtube Dislike Button

Ende 2021 hat Youtube den Dislike-Button von der Videoplattform entfernt. Diese Chrome-Extension stellt den Daumen nach unten wieder her. Die Anwendung stützt sich dabei auf die Daten vor der Abschaltung und neue Wertungen der Nutzer:innen, die Return Youtube Dislike Button installiert haben. Und das sind jede Menge. Aktuell haben mehr als fünf Millionen User:innen die Erweiterung heruntergeladen.

Unhook

Die Chrome-Extension Unhook richtet sich an alle, die Youtube ein wenig zu sehr mögen. Denn damit könnt ihr eure Startseite aufräumen und gezielt Ablenkungen vermeiden. So ist es etwa möglich, sämtliche Videoempfehlungen auf der Startseite auszublenden. Dadurch müsst ihr immer nach den Videos suchen, die ihr schauen wollt und springt nicht von einem Video zum nächsten.

Damit ihr nach dem Ende eines Videos nicht zu weiteren Minuten und womöglich Stunden auf Youtube verleitet werdet, könnt ihr auch die Endcard abschalten. Diese gibt euch im Normalfall weitere Videos als Empfehlung an die Hand. Zu guter Letzt schaltet ihr auch Autoplay mit der Erweiterung ab.

Youtube Summary with ChatGPT & Claude

Seit einiger Zeit bietet Youtube eine Transkriptionsfunktion. Darüber könnt ihr nach Schlagworten im Video suchen und genau zu der Stelle springen, die für euch interessant ist. Noch besser geht es mit der Erweiterung Youtube Summary with ChatGPT & Claude. Habt ihr diese installiert, könnt ihr das Transkript mit einem Klick zu den KI-Modellen schicken und euch eine Zusammenfassung anfertigen lassen.

Dabei könnt ihr auch den Prompt bearbeiten, der den künstlichen Intelligenzen gegeben wird. So kontrolliert ihr, ob ihr eine Zusammenfassung mit Stichpunkten oder einen Text mit mehreren Abschnitten und Zwischenüberschriften haben wollt. Die Anwendung nimmt dabei sogar Anpassungen vor, um das Zeichenlimit von ChatGPT und Co. zu umgehen. Das ist besonders bei langen Videos nützlich, die mehrere Stunden an Diskussionen umfassen.

Pockettube

Wenn ihr viele Youtube-Kanäle abonniert habt, kann der Bereich mit euren Abos recht übersichtlich werden. Vor allem dann, wenn ihr euch für viele verschiedene Themengebiete interessiert. Hier greift Pockettube durch und räumt mit euren Abos auf. Statt diese alle in einen Bereich zu werfen, könnt ihr thematische Ordner erstellen und eure Abos zuordnen.

Das hat den Vorteil, dass ihr jeden Ordner einzeln ansteuern könnt und so auch nur thematisch passende Videos von den Kanälen angezeigt bekommt. Ihr könnt auch einen Kanal in mehrere Ordner werfen, falls es Überschneidungen geben sollte. Zudem könnt ihr die Videos in den Ordnern nicht nur nach deren Erscheinung, sondern auch nach Länge und Kanal sortieren.

