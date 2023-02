Flug zu Jupiter-Monden: Esa öffnet Missionskontrolle für Influencer

Am 12. und 13. April findet die zweitägige Veranstaltung Social Space in Zusammenarbeit der Esa und Deutschlands größtem Wissenschaftszentrum Experimenta in Heilbronn statt. Für den 13. April ist auch der Start der Jupitersonde Juice vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, geplant.

Juice soll detaillierte Beobachtungen des Gasriesen Jupiter und seiner ozeanführenden Monde machen und sie mit seinen leistungsstarken Instrumenten charakterisieren. So wollen die Forscher mehr über potenzielle Lebensräume vergangenen oder gegenwärtigen Lebens erfahren.

Esa will neue Zielgruppen ansprechen

Normalerweise finden derartige Starts unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das will die Esa jetzt ändern.

„Wir laden 30 Social-Media-Enthusiasten zur ESOC Mission Control nach Darmstadt ein, um einen Blick hinter die Kulissen des Starts zu werfen, mit all den Nerven und der Aufregung, die damit einhergehen“, schreibt die Weltraumorganisation in einer Ankündigung. Dabei werde es eine Tour durch das Zentrum, spezielle Briefings, Präsentationen und die Möglichkeit geben, mit dem Flight Director und anderen Missionsexperten zu sprechen.

Wer sich für einen der 30 freien Plätze bewerben will, muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen, denn die Esa will die Influencer auch für sich nutzen. Neben regelmäßigen Postings, hochwertigen Inhalten, einer hohen Sichtbarkeit und dem Potenzial, eine große Anzahl von Menschen über digitale Plattformen zu erreichen, sollen die Follower der Kandidaten sich explizit von denen traditioneller Nachrichtenmedien und dem klassischen Esa-Publikum unterscheiden.

Bewerbungen müssen bis spätestens Sonntag, 12. März eingereicht werden. Drei Tage später sollen die ausgewählten Teilnehmer dann benachrichtigt werden.

