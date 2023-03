Jurassic Park lässt grüßen: 10 ausgestorbene Tiere, die Wissenschaftler zurückbringen wollen

Bald auch außerhalb von Museen anzutreffen? Wissenschaftler arbeiten an der Rückkehr des Mammuts (Bild: DPA)

Im Laufe der Jahrtausende sind Tiere auf der Erde aus vielen verschiedenen Gründen ausgestorben. Das liegt an der dramatischen Veränderung des Klimas sowie dem Eingreifen des Menschen. Die Fortschritte in der Wissenschaft, insbesondere in der Biotechnologie, könnten es Wissenschaftlern allerdings ermöglichen, einige dieser Tiere vor dem Aussterben zu retten oder gar zurückzuholen.

Nur wenige Tiere kommen überhaupt in Frage

Im Allgemeinen ist es hilfreich, wenn es eine heute noch lebende Art gibt, die dem ausgestorbenen Tier genetisch ähnlich ist. Es gibt auch bestimmte Kriterien zu beachten, da die Wiedererweckung eines Tieres aus dem Grab viele biologische und ökologische Auswirkungen hätte. Die Wissenschaftler müssen nachweisen können, dass die betreffende Art einen Mehrwert für das Tierreich darstellt, zum Beispiel weil sie eine wichtige ökologische Funktion hat oder von den Menschen geliebt wird.

Am wichtigsten ist jedoch, dass die Tiere überhaupt wieder ausgewildert werden können. Ausreichende Lebensräume, Nahrung und ein begrenzter Kontakt mit dem Menschen sind also sehr wichtig. Wir zeigen euch, welche zehn ausgestorbenen Tiere dank der Wissenschaft zurückgebracht werden könnten.

