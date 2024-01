Ein KI-Browser fürs Smartphone und fragwürdiges Linkedin-Wachstum

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Gesucht und gefunden

KI dringt auch immer mehr in den Browser vor. Nach Windows‘ Copilot veröffentlicht The Browser Company nun Arc Search. Das größte Feature der iPhone-App: „Browse for me“ fasst dir aus den ersten sechs Suchergebnissen die wichtigsten Informationen snackable zusammen.

Reichweite wirft Fragen auf

Auf Linkedin hat sich eine neue Art von Meinungsführer:innen etabliert – die Business- und Corporate-Influencer:innen. Doch nicht jedes Wachstum der Accounts erscheint nachvollziehbar. Lara Sophie Bothur ist beispielsweise eine der Shooting-Stars. Aber es herrschen Zweifel bezüglich vieler Follower:innen und Engagements. Wir haben einen Einblick in die Creator-Analytics bekommen. Interviewte Expert:innen zweifeln am organischen Wachstum.

Bahn sucht Admin für Windows 3.11

Sich mit Uraltsystemen auszukennen, kann sich lohnen. In vielen Unternehmen wird nämlich noch darauf gesetzt. Aktuell sucht etwa die Deutsche Bahn oder einer ihrer Projektpartner ein:e Administrator:in für ein 30 Jahre altes Microsoft-Betriebssystem: Windows 3.11. Zu den Aufgaben gehört es, Treiber zu aktualisieren und das „Altsystem“ zu pflegen.



