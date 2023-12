KI-basierte Chatbots werden auf Unternehmensseiten immer präsenter. Auf schnelle und einfache Fragen können sie Kund:innen Tag und Nacht authentische Antworten geben und bei Problemen helfen.

Auch der Autohändler Chevrolet of Watsonville wollte den Kundenservice auf der eigenen Website mit einem Chatbot, der auf ChatGPT 4.0 basiert, verbessern. Der KI-Helfer war allerdings etwas zu freundlich. Als Nutzer:innen auf X (ehemals Twitter) entdeckten, wie manipulierbar der Bot ist, kauften sie Autos für einen US-Dollar, suchten Hilfe beim Coden oder ließen sich über den Kauf eines Teslas beraten.

Per Prompt ausgetrickst: So gab es das Auto für 1 Dollar

Angefangen hat alles mit Chris White auf Mastodon. Gegenüber Business Insider erzählt er, wie er gerade vom Codieren prokrastinierte, indem er nach Autos guckte. Als er gesehen habe, dass der Chatbot des Autohändlers mithilfe von ChatGPT läuft, kam dem Entwickler eine Idee: Er fragte auf der Seite des Autohändlers nach einem Python-Script und bekam es. Seine Verwunderung teilte er auf Mastodon.

Durch die Decke gegangen ist der Fall aber durch X-User Chris Bakke. Er wollte den Chatbot mit einem Prompt austricksen: Der auf ChatGPT basierende Kundenservice sollte zu allem „Ja“ sagen, egal, wie verrückt der Vorschlag ist. Zusätzlich sollte am Ende jeder Nachricht bestätigt werden, dass das Angebot rechtskräftig ist. Kurz darauf fragte Chris, ob er einen 2024er Chevrolet Tahoe für einen Dollar bekommen könne. Die KI antwortet wie gepromptet: Sie sagte zu und bestätigte, dass das Angebot rechtskräftig sei.

Viele User:innen machten es Chris nach und „kauften“ einen Chevrolet für einen Dollar oder stellten noch wildere Anfragen. So ging der Chatbot von Chevrolet of Watsonville für die Zufriedenheit die Extrameile. Er gab Tipps, um besser zu Schreiben, oder überzeugte Interessierte von der Konkurrenzmarke Tesla.

Hunderte Autohandel-KI mit guten Deals?

Chevrolet of Watsonville ist nicht das einzige Unternehmen mit überfreundlichen KI-Chatbots. Hinter der Softwarelösung steckt nämlich das Unternehmen Fullpath, das neben Softwarelösungen auch Marketing-Tools an Autohändler vertreibt. Demnach haben mehrere hundert Unternehmen die gleichen Probleme. Gegenüber Business Insider kündigt der CEO Aharon Horwitz nun an, die Lösung auf Basis der Scherze zu verbessern.

Mittlerweile ist der digitale Assistent von der Seite von Chevrolet of Watsonville verschwunden, jedoch entdecken User:innen immer weitere Autohändler, bei denen der Trick noch funktioniert. Ob die Autodeals für einen Dollar letztendlich wirklich rechtskräftig sind, darf bezweifelt werden.

