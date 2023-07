Testphase in Großbritannien: KI erkennt Handynutzung im Auto

Die Polizei in Großbritannien erkennt Handynutzung mittels K). (Foto: Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock)

In Großbritannien haben zwei Polizeireviere während einer Pilotwoche KI getestet, die Autofahrer:innen überführen soll, die während der Fahrt am Handy sind. Ein Ingenieurbüro hat die KI-Technik dahinter entwickelt, wie golem.de schreibt.

Laut dem Bericht werden zwei Kameras genutzt, um Bilder von Fahrer:innen und Beifahrer:innen aufzunehmen. Eine Kamera macht eine Weitwinkelaufnahme des Fahrzeuginnenraums und erkennt die Nutzung des Telefons durch eine Gesichtserkennungssoftware.

Testphase: Mehr als 500 Verstöße in 1 Woche

Die zweite Kamera visiert den Fahrenden und dessen Hände in einer Nahaufnahme an und überwacht, ob der oder die Fahrer:in das Smartphone aktiv nutzt.

In der einwöchige Testphase wurde die Technik von zwei Polizeidirektionen genutzt. Laut des Berichts hat es in dieser Zeit mehr als 500 Verstöße gegeben. Die Vergehen wurden zunächst von zwei Teams geprüft – erst danach wurde eine Strafverfolgung eingeleitet.

Golem zitiert den deutschen Verkehrsexperten Simon Gomer, der die Testphase für das Portal eingeordnet hat: „Obwohl wir den Erfolg dieser Initiative begrüßen, ist es besorgniserregend, wie häufig diese Art von Verstößen noch immer vorkommt.“ Er erinnerte in diesem Zuge daran, dass der Gebrauch von Mobilgeräten während des Fahrens zu tödlichen Unfällen führen kann.

Niederländisches System bei Trier im Einsatz

Bei einem ähnlichen, erweiterten Pilotprojekt in Deutschland wehrten sich überführte Autofahrer:innen gegen die verhängten Bußgelder – allerdings ohne Erfolg.

Das aus den Niederlanden stammende Monocam-System, so Golem, wird seit dem 1. Juni 2022 auf einer Autobahnbrücke bei Trier eingesetzt. Das Kamerasystem kann in vorbeifahrende Autos schauen und erkennen, ob der:die Fahrer:in mit dem Handy hantiert. Anschließend werden die Aufnahmen von Polizeibeamten in einem Fahrzeug ausgewertet.

Die Handynutzung am Steuer wird in Deutschland mit einem Bußgeld von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg geahndet.

