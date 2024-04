Schickes KI-iPhone? Ex-Apple-Chefdesigner und OpenAI-CEO brauchen 1 Milliarde Dollar

An mobilen Geräten mit KI-Funktionen, die künftig das Smartphone ersetzen könnten, arbeiten aktuell schon einige Unternehmen, etwa das Startup Rabbit mit dem R1 sowie Humane mit dem AI-Pin. Zudem hatte die Deutsche Telekom Ende Februar 2024 ihr KI-Phone präsentiert. Die Idee dahinter: Ein Smartphone ohne Apps – dafür aber mit viel KI.

IT-Schwergewichte sammeln Geld für KI-Gadget

Jetzt könnte bald ein neues Schwergewicht in den Ring treten. Denn wie The Information berichtet, sammeln Ex-Apple-Chefdesigner Ive und OpenAI-CEO Altman derzeit Geld für ein eigenes KI-Hardware-Unternehmen. Gerüchte über ein solches Projekt waren schon im Herbst 2023 aufgetaucht. Jetzt scheint die Vision Form anzunehmen.

Quellen zufolge sollen Ive und Altman Gespräche mit hochkarätigen Investor:innen geführt haben. Dazu gehören etwa OpenAI-Investor Thrive Capital und die von Steve Jobs letzter Frau Laurene Powell Jobs gegründete Venture-Capital-Firma Emerson Collective.

Softbank und Venture-Capital-Firmen im Gespräch

Auch Softbank-CEO Masayoshi Son soll wohl ins Boot geholt werden. Einem Financial-Times-Bericht vom September 2023 zufolge wolle Son Softbank-Tochter Arm in die Entwicklung der bisher unbekannten KI-Hardware einbeziehen.

Chipdesigner Arm könnte demnach für die Hardware-Beschleunigung des Geräts sorgen, OpenAI für die intelligente Software und KI-Features. Ive dürfte in Sachen Design ein Wörtchen mitzusprechen haben.

KI-Hardware: Eine Milliarde Dollar gesucht

Insgesamt soll es The Information nach um ein geplantes Investment in der Höhe von einer Milliarde US-Dollar gehen – allein bei den Gesprächen mit den Risikokapitalgeber:innen. Auch im Herbst, in den Verhandlungen mit Softbank, sei es schon um eine Milliarde Dollar gegangen.

Wenn es darum geht, wie das mögliche Gerät aussieht, hat die Gerüchteküche auch schon ein paar Ideen parat. Demnach würde die Hardware nicht mehr viel mit einem Smartphone zu tun haben, sondern eher an den AI-Pin von Humane erinnern.

Gerät ohne Bildschirm und Knöpfe?

Schließlich, so die Idee, sei Altman ein Großinvestor bei Humane und könnte sich Ive zu Hilfe geholt haben, um ein ähnliches Gerät zu bauen – ohne Bildschirm und per Sprache oder Handgesten bedienbar.