KI ist ein Spiegel unserer Gesellschaft

Würde man ChatGPT selbst fragen, ob es sexistisch ist, dann wäre die Antwort des Chatbots ein klares Nein. Und tatsächlich ist die Technik an sich auch nicht dazu fähig, diskriminierend zu sein oder gar Rassismus oder Sexismus zu teilen. Und dennoch spucken KI immer wieder Dinge aus, die eben doch nicht in Ordnung sind. Doch das liegt nicht an der Technik oder dem maschinellen Lernen, sondern an den Daten, mit denen wir Menschen die KI füttern. Wird zum Beispiel eine Bild-KI mit Fotos aus dem Netz trainiert, dann sind auf den Fotos, die sie ausspuckt, Frauen leichter bekleidet als Männer – einfach weil sie anhand der Daten gelernt hat, dass dies vermeintlich so zu sein hat. Die KI reproduziert uns und hält uns damit einen Spiegel vor. Was müsste also geschehen, damit sich das ändert? Und gibt es noch weitreichendere Probleme mit KI als schwierige Formulierungen bei Chatbots und aufreizende Fotos bei bilderzeugenden KI? Diese und weitere Fragen beantworten wir in der neuen Episode. Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an. Alle Themen im Überblick: Fail der Woche: Zulassungszahlen für Elektrofahrzeuge gehen weltweit zurück



Deep Dive: Sind KI sexistisch?



Das Netzfundstück: Microsoft verbesserte schlechte Internet-Videos

Die gute Nachricht: Auch Spanien will Frauenquote einführen

t3n Catch up abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Catch up bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.