KI-getriebene Kreativität: Neuerungen in Adobe Photoshop und Premiere Elements 2024

Adobe hat die 2024er-Ausgaben von Photoshop Elements und Premiere Elements vorgestellt, die mit zahlreichen KI-Funktionen aufwarten, um die Bild- und Videobearbeitung zu vereinfachen.

Anzeige Anzeige

Zu den Neuerungen zählen automatische Auswahlwerkzeuge, Farbanpassungen und KI-Effekte. Im Gegensatz zu ihren „großen Geschwistern“, die im Abo verfügbar sind, können die Elements-Versionen einzeln erworben werden, wobei Nutzer eine schlankere Version von Photoshop und Premiere erhalten.

Diese Updates bieten eine kostengünstige Option für Nutzer, die eine leicht zu handhabende, aber leistungsfähige Software für ihre kreativen Projekte suchen.

Anzeige Anzeige

Das sind die neuen Features

In Adobe Photoshop Elements 2024 ermöglichen automatische Auswahlwerkzeuge und Quick Actions eine erleichterte Fotobearbeitung. Besonders hervorzuheben sind die Entfernung von JPEG-Artefakten und die neuen künstlerischen Effekt-Optionen.

Adobe Premiere Elements 2024 hingegen bietet automatische Highlight-Reels für Videosequenzen und neue Audioeffekte wie Reverb und Vocal Enhancer zur Klangverbesserung. Bei den Highlight-Reels können Nutzer den Fokus zum Beispiel auf Action, Close-ups oder ihre qualitativ hochwertigsten Szenen legen.

Anzeige Anzeige

Beide Programme integrieren eine Funktion, um Farben und Ton von einem anderen Bild per Knopfdruck zu übernehmen. Mit Photoshop Elements können Nutzer zudem sich schnell bewegende Foto-Reels erstellen und teilen. Adobe präsentiert diese Neuerungen in einem Video, das einen Einblick in die verbesserte Benutzererfahrung gibt.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Photoshop arbeitet bereits mit KI-Bildgenerator

Die Vollversion von Photoshop nutzt bereits seit einigen Monaten Adobes Firefly-KI, einen KI-Bildgenerator. Nutzer können damit Bilder oder Teile eines Bildes durch Texteingaben generieren oder verändern.

Anzeige Anzeige

Sie bietet auch die Möglichkeit, Bilder zu vergrößern und leere Flächen automatisch zu füllen. Zudem ermöglicht die KI, unerwünschte Objekte aus Bildern zu entfernen, was weitere Flexibilität und Kontrolle in der Bildbearbeitung ermöglicht.

Mehr zu diesem Thema Adobe Photoshop Künstliche Intelligenz Kreativität