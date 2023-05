Photoshop erhält direkt integrierten KI-Bildgenerator

Adobe integriert einen hauseigenen KI-Bildgenerator direkt in Photoshop. Damit können Inhalte per natürlicher Texteingabe direkt in dem Programm generiert und verfeinert werden. Das Feature kommt unter dem Namen Generative Fill.

Das Unternehmen hat das neue Feature in einem News-Artikel auf der eigenen Website angekündigt. Mit Generative Fill könnt ihr aber nicht nur Inhalte in dem Bildbearbeitungsprogramm erstellen, sondern auch erweitern oder editieren. Dafür könnt ihr zum Beispiel eine leere Fläche neben dem eigentlichen Bild auswählen und diese von der KI füllen lassen, womit auch immer ihr möchtet. Die KI ist außerdem in der Lage, Objekte aus dem Bild zu entfernen und sie so zu ersetzen, dass es natürlich aussieht.

Wie das in Aktion aussieht, zeigt Adobe in einem kurzen Video:

Angetrieben von Adobe Firefly

Die KI hinter der Technik nennt sich Firefly und stammt von Adobe. Laut dem Unternehmen handelt es sich dabei um eine ganze Familie von generativen KI. Mit Generative Fill wird diese erstmals in das Bildbearbeitungsprogramm integriert.

Firefly selbst ist vor rund sechs Wochen in die Betaphase gestartet, während der die Tester die KI ausprobieren können. Sie wird mit der Bilderbibliothek von Adobe Stock, offen lizenzierten Bildern und lizenzfreien Bildern aus der öffentlichen Domain trainiert.

Unternehmen sollen dazu in der Lage sein, Firefly mit eigenem Input zu füttern, sodass sie Bilder und Assets im Corporate-Design ausspucken kann.

„Durch die direkte Integration von Firefly in Arbeitsabläufe als kreativer Copilot beschleunigt Adobe die Ideenfindung, Exploration und Produktion für alle unsere Kunden“, sagte Ashley Still, Senior Vice President Digital Media bei Adobe.

Vorerst nur in der Beta verfügbar

Momentan ist die generative KI in Photoshop nur in der Betaversion der Desktop-App verfügbar. Für alle soll das KI-Feature in der zweiten Hälfte 2023 verfügbar sein. Wer nicht warten kann, der kann die Firefly-Beta allerdings jetzt schon in der Webversion testen.

