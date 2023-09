Adobes Firefly-KI ist jetzt in Photoshop, Illustrator und Express verfügbar

Vor einigen Wochen integrierte Adobe seine Firefly-KI inoffiziell in seine Bild- und Videobearbeitungstools. Adobe-Kund:innen, welche die Creative Cloud kostenpflichtig abonniert haben, konnten Firefly vorab in einer Beta-Version von Photoshop und auch online in Adobe Express testen.

Nun ist die KI für alle verfügbar. Doch es gibt einen Haken: Wer das neue GenAI von Adobe ausprobieren und Bilder mithilfe von KI ergänzen oder ganz neu erstellen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement.

Firefly offiziell in Photoshop, Illustrator und Co.

Adobe hat am Mittwoch angekündigt, dass seine generative KI Firefly for Enterprise nun kommerziell in Photoshop, Illustrator und Adobe Express-Workflows verfügbar ist. Mit der Veröffentlichung kommt auch eine neue Firefly-Webanwendung, die als Teil der kostenpflichtigen Creative Cloud-Pläne des Unternehmens erhältlich ist.

Das Unternehmen wird ein Bezahlmodell namens „Generative Credits“ (GCs) einführen, eine künstliche Währung, die es Kund:innen ermöglicht, eine textbasierte Anfrage in Bild- und Vektorerstellungen in Photoshop, Illustrator, Express und der Firefly-Webanwendung umzuwandeln. Sobald die User:innen ihr monatliches Kontingent an GCs erreicht haben, können sie Firefly zwar weiterhin nutzen, allerdings in einem langsameren Tempo.

So viel kostet die Nutzung der KI

Kostenpunkt: Je nach Abo-Modell und Nutzung müssen die Nutzer:innen mit etwa fünf Cent pro KI-Bild rechnen. Mit dem Premium-Abo für 5,49 Euro im Monat erhältst du beispielsweise 100 Credits für generative KI pro Monat, Zugriff auf Adobe Fonts sowie von Firefly erstellte Bilder ohne Wasserzeichen. Adobe plant zudem, die Abonnementgebühren für Werbeagenturen, Kreative und Marketingexpert:innen um etwa zehn Prozent zu erhöhen.

Die Webanwendung wird über Creative Cloud in den Preisstufen Express und Express Premium verfügbar sein. Diese Benutzer:innen erhalten auch Zugang zur vollen kostenpflichtigen Version von Express Premium. Laut einer Unternehmensmitteilung ist Adobe Express eine neue „KI-zuerst, All-in-One-Kreativanwendung“, die speziell entwickelt wurde, um kommerziell sichere Bilder und Effekte zu generieren.

Anwender:innen können damit auch Designelemente, Bilder und Videos, PDFs und Animationen in über 100 Sprachen generieren und diese Inhalte im Anschluss auf Social-Media-Plattformen exportieren. Für Unternehmensbenutzer:innen werden Firefly und Express Premium als All-in-One-Editor gebündelt.

Seit ihrer Einführung im vergangenen März wurden mit der KI mehr als zwei Milliarden Bilder generiert. Und auch der Aktienkurs von Adobe ist seitdem um etwa die Hälfte gestiegen, was einem Anstieg des Börsenwerts von 180 Milliarden Dollar entspricht.

