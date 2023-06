Weniger Manager und bessere Ausbildung: Wie KI schon heute Firmen verändert

In der Studie mit dem Titel „Firm Investments in Artificial Intelligence Technologies and Changes in Workforce Composition“ beschreiben Wissenschaftler:innen die Auswirkungen von Investitionen in künstliche Intelligenz für US-Unternehmen und deren Belegschaft.

Mehr Ausbildung in Unternehmen mit KI-Investitionen

Laut den Autor:innen der Studie nimmt der Anteil der Nachwuchskräfte in Unternehmen zu, die in künstliche Intelligenz investieren. „Wir stellen fest, dass Unternehmen, die mehr in KI investieren, ihre Belegschaft deutlich besser ausbilden, wobei der Schwerpunkt auf MINT-Abschlüssen liegt“, so die Autor:innen.

Ob ein Unternehmen KI-orientierte Investitionen tätigt, haben die Autor:innen aus Stellenausschreibungen abgeleitet. Verwandte Begriffe wie „künstliche Intelligenz“, „Computer Vision“ oder „maschinelles Lernen“ dienten dabei als Keywords für die Suche nach den passenden Firmen.

Mehr Mitarbeiter mit hohem Bildungsniveau

Die Fachleute sagen zudem, dass sich die Zusammensetzung der Belegschaft durch die genannten Investitionen verändert – auf Kosten der mittleren und oberen Führungsebene. Denn die Unternehmensstruktur richtet sich mehr auf weniger erfahrene Mitarbeiter:innen mit hohem Bildungsniveau aus.

In Zahlen bedeutet eine Veränderung des Anteils der KI-Beschäftigten Folgendes: Es werden 3,7 Prozent mehr Angestellte mit Associate- oder Bachelorabschluss benötigt, 2,9 Prozent mehr mit Master-Abschluss und 0,6 Prozent mehr mit Promotionsabschlüssen.

Für Personen ohne Hochschulabschluss sinkt die Zahl der Arbeitsplätze in KI-orientierten Organisationen um 7,2 Prozent.

Weniger Gehalt durch KI?

Ein Paper aus dem Jahr 2021 hat zudem untersucht, wie sich die Verlagerung hin zu KI-Jobs auf die Löhne der Beschäftigen auswirkt. Allerdings haben die Wissenschaftler:innen „keine erkennbare Beziehung zwischen KI-Exposition und Beschäftigung oder Lohnwachstum auf Berufs- oder Branchenebene“ gefunden.

Vielmehr kamen sie zu dem Schluss, dass die KI für bestimmte Aufgaben genutzt wird, die zuvor von Menschen durchgeführt wurden. Das hat aber keine Auswirkung auf die Löhne.

Dennoch könnte sich die Einstellung von mehr Nachwuchskräften und die Reduzierung von mittleren und höheren Führungskräften irgendwann auf die Gehälter auswirken.

