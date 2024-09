Wenn KI die Bewerber aussucht: Wo Personaler schon auf künstliche Intelligenz setzen

Als Haupthindernisse werten beide Parteien die aktuell herrschende Rechtsunsicherheit sowie fehlende Skills und Kompetenzen. Aus Sicht der HR-Seite fallen Budget- und Kostenbeschränkungen, Vorbehalt beim Betriebsrat und Vorbehalte auf Managementebene allerdings deutlich stärker ins Gewicht, als die Beschäftigten vermuten.

Diejenigen, die schon jetzt mit KI im HR-Bereich arbeiten – Haufe spricht hier von den Early Adoptern–, sehen tatsächlich die größten Probleme. Im Umfragebericht heißt es dazu: „Sie versuchen offensichtlich, die vielen offenen Baustellen in den Griff zu bekommen“.

Andreas Meya sieht in den vermuteten Hürden und der abweichenden Einschätzung von HRlern und anderen Beschäftigung „die Rolle von HR ganz gut abgebildet“. „Im HR-Bereich liegt noch Potenzial für mehr Innovationsgeist. Es gibt eine Spitze an Innovatoren, die vorangehen und Trends setzen, die Breite ist dann aber doch eher konservativ. Dazu kommt, dass die HR in den letzten Jahren budgettechnisch ausgepresst wurde, immer effizienter werden sollte, und jetzt auch noch dem Fachkräftemangel gegenübersteht. Da zeigen sich also auch strukturelle Probleme.“