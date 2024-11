KI-Rennen geht weiter: Amazon investiert weitere 4 Milliarden Dollar in Anthropic – OpenAIs größten Konkurrenten

Am 22. November 2024 hat Anthropic mitgeteilt, dass Amazon seine Investition in das KI-Startup um vier Milliarden US-Dollar erhöht habe. Damit verdoppelt sich Amazons Anteil auf acht Milliarden Dollar. Anthropic stellt Claude her, einen KI-Assistenten, der als aussichtsreichster Wettbewerber von ChatGPT aus dem Hause OpenAI gilt.

Anzeige Anzeige

Amazon liefert Chips

Im Zuge des neuen Deals sichert sich auch Amazon ein lukratives Geschäft. Denn Anthropic braucht leistungsfähige Chips für Training und Ausführung des eigenen KI-Bots und Amazon entwickelt sie.

Dazu wird der KI-Hersteller künftig Amazons maßgeschneiderte Trainium für das Training von KI-Modellen und seine Inferentia-Chips für das Ausführen trainierter Modelle verwenden. Eine direkte Zusammenarbeit mit Annapurna Labs ist offenbar auch vorgesehen.

Anzeige Anzeige

Annapurna Labs ist ein israelisches Mikroelektronikunternehmen, das seit Januar 2015 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Amazon.com ist. Inferentia und Trainium sind Entwicklungen dieses Tochterunternehmens.

Anthropic, das 2021 von den ehemaligen OpenAI-Führungskräften Dario und Daniela Amodei gegründet wurde, wird weiterhin die Cloud-Dienste von Google in Anspruch nehmen, aber gleichzeitig auch die Infrastruktur von Amazon nutzen.

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige