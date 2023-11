KI braucht staatliche Regulierung, sagt Apple-CEO Tim Cook

KI-Regulierung wird wohl kommen. (Foto: John Gress Media Inc / Shutterstock)

Der CEO von Apple, Tim Cook, hat sich kürzlich für mehr Regulierung im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) ausgesprochen. Trotz der Tatsache, dass viele Produkte seines eigenen Unternehmens KI-Technologien einsetzen, hält er es für einen richtigen Schritt, Richtlinien von staatlichen Behörden einzuführen, um die Nutzer zu schützen.

Er erkennt sowohl die Chancen als auch die Risiken an, die mit dieser fortschrittlichen Technologie einhergehen. In einem Podcast des britischen Popstars Dua Lipa auf Youtube äußerte Cook seine Faszination für die jüngsten Entwicklungen im Bereich generativer KI und die Verwendung großer Sprachmodelle.

„Was in letzter Zeit die Fantasie der Menschen geweckt hat, ist die generative KI und die Verwendung großer Sprachmodelle. Ich denke, dass dies ein Bereich ist, der lebensverändernd sein kann“, sagte Cook.

Gleichzeitig erkennt er die potenziellen Gefahren an, die mit der Technologie verbunden sind, und betont die Notwendigkeit einer ausgewogenen Regulierung.

Regierungen hinken hinterher

Cook glaubt, dass viele Regierungen weltweit nun ihre Aufmerksamkeit auf dieses Thema richten und sich mit der Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen befassen. Apple will dabei unterstützend wirken.

„Was bei dieser neuen Form von KI, der generativen KI, benötigt wird, sind Regeln und eine Regulierung dafür. Ich denke, viele Regierungen weltweit konzentrieren sich nun darauf, wie das umgesetzt werden kann, und wir versuchen, dabei zu helfen. Und wir gehören zu den ersten, die sagen, dass es notwendig ist, dass eine Regulierung erforderlich ist“, erklärt Cook.

Er räumt ein, dass viele Regierungen in Bezug auf die Regulierung von KI bisher hinterherhinken, sieht jedoch eine rasche Aufholbewegung. Cook prognostiziert, dass es innerhalb der nächsten 12 bis 18 Monate zu Maßnahmen durch Regierungen kommen wird.

Apple nutzt selbst KI

Künstliche Intelligenz ist ein integraler Bestandteil aller Produkte von Apple – von einfachen Funktionen wie prädiktivem Text bis hin zu komplexen Anwendungen wie eigenen Sprachmodellen.

Mit der Einführung von iOS 18 könnte Siri, Apples virtuelle Assistentin, einen bedeutenden Schritt nach vorne machen. Sie wird möglicherweise durch eine von Apple entwickelte Alternative zu ChatGPT unterstützt, was ihre Intelligenz und Nützlichkeit deutlich erhöhen würde.

Berichten zufolge investiert Apple momentan erhebliche Summen in die Entwicklung solcher KI-Technologien. Im Gespräch mit Dua Lipa betonte Tim Cook, dass das Unternehmen sehr bedacht an die Integration von KI in seine Produkte herangeht.