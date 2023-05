Google-Fail: Kinofilm verwechselt Logo aus Videospiel mit Kirchensymbol

Russell Crowe spielt in „The Pope’s Exorcist“ die Hauptrolle. (Bild: Lev Radin/Shutterstock)

„The Pope’s Exorcist“ läuft derzeit in den Kinos. In dem Horrorthriller spielt Russell Crowe, bekannt aus „Gladiator“ und „Robin Hood“, einen katholischen Priester, der zu einer dämonischen Austreibung gerufen wird. Im Zuge dessen erfährt er grausame Details über die Gründung der spanischen Inquisition, bei der religiöse Gruppen, die sich gegen die katholische Kirche stellten, zwischen 1400 und 1800 gezielt verfolgt und getötet wurden. Die Bewertungen sind zwar bisher durchwachsen, dennoch konnte „The Pope’s Exorcist“ bereits einige Zuschauer in die Kinos locken.

Darunter befanden sich wohl auch eingefleischte Gamer, die jetzt einen peinlichen Fehler entdeckt haben. Im Laufe des Films wird das Siegel der spanischen Inquisition mit dem Logo des Videospiels „Dragon Age: Inquisition“, das im Jahr 2014 veröffentlicht wurde, verwechselt. Ein Twitter-User machte auf den Fauxpas aufmerksam.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Im Videospiel ist das Symbol auf Flaggen oder Rüstungen mehrfach zu sehen. Es zeigt ein Auge mit einem Schwert dahinter, was eine Anspielung auf zwei Konstellationen im Universum ist. Zum Release des Spiels vor neun Jahren wurde auch Merchandise verkauft, der das Logo zeigt. In einer kurzen Szene ist es jetzt fälschlicherweise in „The Pope’s Exorcist“ aufgetaucht.

Ursache wohl ein Google-Fail

Der Grund für die Verwechslung dürfte eine fehlerhafte Google-Suche sein. Sucht man dort das Symbol der spanischen Inquisition, taucht das Wappen aus „Dragon Age: Inquisition“ mehrfach in den Ergebnissen auf. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass das Filmteam bei seiner Recherche nicht genau genug hingesehen hat.

Ob der Fehler rechtliche Konsequenzen haben wird, bleibt abzuwarten. Da der Film allerdings bisher noch kein großer Erfolg war, dürften die Anwälte von EA, dem Publisher von „Dragon Age: Inquisition“, über die Verwendung des Logos wohl hinwegsehen.

Gaming-PR – Absurde Videospiel-Werbung, die nach hinten losging:

7 Bilder ansehen Gaming-PR: Absurde Videospiel-Werbung, die nach hinten losging Quelle: Bethesda Softworks

Mehr zu diesem Thema Google