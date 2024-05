Doch keine Klage: Verbraucherzentrale will Temu aber im Blick behalten

Willkürlich erscheinende Rabatte, fragwürdige Bewertungen und manipulative Designs – das waren nur einige der von dem Verbraucherzentrale Bundesverband beanstandeten Regelverstöße. Einer Abmahnung des VZBV folgte ein Rüffel der Bundesregierung. Deren Vorwurf: Temu setze manipulative Kaufanreize.

Anzeige Anzeige

Unterlassungserklärung von Temu

Wie der VZBV mitteilt, hat Temu jetzt eine Unterlassungserklärung abgegeben und sich damit verpflichtet, die monierten Verstöße zu unterlassen. Dazu gehört etwa die Nutzung sogenannter Dark Patterns.

Dabei werden Nutzer:innen Hinweise angezeigt wie: „Beeile dich! Über 126 Personen haben diesen Artikel in ihrem Warenkorb“. Zudem sollen auch keine durchgestrichenen Preise mehr ohne weitere Erklärung angezeigt werden.

Anzeige Anzeige

Rabatte nur noch mit Vergleichspreisen

Künftig muss Temu bei Rabatten deutlich machen, worauf sich der jeweilige Preisnachlass bezieht. Das kann unter anderem durch die Angabe der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers geschehen.

Für den VZBV ist die Sache damit vorerst erledigt. Durch die umfangreiche Unterlassungserklärung sei das Verfahren außergerichtlich erfolgreich abgeschlossen worden, wie es von der Verbraucherzentrale heißt.

Anzeige Anzeige

„Es ist gut, dass Temu sich verpflichtet hat, die von uns beanstandeten Verstöße abzustellen. Manipulative Designs sind ein Ärgernis für Verbraucher:innen“, erklärte VZBV-Vorständin Ramona Pop. Durch die Unterlassungserklärung könne zudem ein langwieriger Gerichtsprozess vermieden werden.

Vertragsstrafe bei Zuwiderhandlung

Allerdings will der VZBV Temu im Auge behalten, um zu überprüfen, dass sich die Plattform an die Unterlassungserklärung hält. Sollte das nicht der Fall sein, droht Temu eine Vertragsstrafe. In welcher Höhe, ist nicht bekannt.

Anzeige Anzeige

4 Bilder ansehen PS5, Schrotflinten und Drogen: Wenn Amazon-Bestellungen nach hinten losgehen Quelle:

Ein Temu-Sprecher ließ sich mit folgenden Sätzen zitieren: „Wir legen großen Wert auf die Einhaltung der Vorschriften und die Erfahrungen der Verbraucher in Deutschland. Als relativer Neuling auf dem deutschen Markt suchen wir die Zusammenarbeit mit allen Marktteilnehmern und schätzen ihr Feedback.“ Temu zeige durch die Unterzeichnung der Unterlassungserklärung zudem sein Engagement für den deutschen Markt.

Kritik: Gesundheitsschädlich und gefährlich

Kritik gibt es aber nicht nur an den Kaufanreizen, sondern auch an den Produkten selbst. Diese entsprächen oft nicht der Produktsicherheit und hiesigen Vorschriften, wie Stephan Tromp vom Handelsverband Deutschland sagte. Zudem seien viele Produkte gesundheitsschädlich.

Mehr zu diesem Thema