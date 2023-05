Von 0 auf 70 Filialen: Knossi und Trymacs launchen eigene Pizza-Marke

Jimmy Donaldson alias MrBeast ist durch seine skurrilen Challenges bekannt geworden, bei denen er Preisgelder in siebenstelliger Höhe oder ganze Inseln verschenkt. Auf Youtube folgen ihm mehr als 150 Millionen Menschen. Doch das ist noch nicht alles.

Neben seinem Youtube-Kanal betreibt der 25-Jährige eine Restaurantkette namens MrBeast Burger und eine Schokoriegel-Marke namens Feastables, die Ende 2022 mit 50 Millionen US-Dollar bewertet wurde. Das Imperium des Youtubers soll inzwischen rund 1,5 Milliarden Dollar wert sein. Kurz: Es kann mit der Bewertung eines Einhorns mithalten.

Dem Beispiel von MrBeast folgend launchen diese Woche auch zwei deutsche Youtuber ihre eigene Pizza-Marke: Happy Slice soll sie heißen, entwickelt von Knossi und Trymacs – und dem Startup Lanch.

Lanch: Neue Whitelabel-Lösung für Creator:innen

Das Konzept von Lanch aus Berlin ist es, Influencer:innen, Creator:innen und anderen mehr oder weniger bekannten Menschen beim Launch ihrer eigenen Food-Marken und Restaurantketten zu helfen. Dafür konnte das Foodtech-Unternehmen 2,5 Millionen Euro im Rahmen einer Pre-Seed-Runde einsammeln, wie es heute bekannt gegeben hat.

Lanch beschreibt sein Geschäftsmodell als ein Win-Win-Win für alle Beteiligten: Restaurants und Creator:innen sind direkt am Erfolg von Lanch beteiligt und können ihre Einnahmen damit erhöhen und diversifizieren. Dadurch möchte das Startup wiederum die Gastronomie und lokale Infrastruktur stärken.

Zu den Lanch-Investor:innen gehören neben Luciano, Knossi, Trymacs, Mario Götze und André Schürrle auch die Gründer von Flixbus, Flaschenpost, Gorillas sowie Foodspring und der Venture Capital Fonds HV Capital.

„Ich bin als Investor bei Lanch dabei, da ich davon überzeugt bin, dass sie die Mainstream Brands der Zukunft bauen. Der enge Bezug der Creator zu ihren Fans und Kund:innen schafft hier für alle Beteiligten einen echten Mehrwert“, sagt Jochen Engert, Co-Founder von Flixbus.

Happy Slice: Von 0 auf 70 Filialen

Mit der Pizza-Marke Happy Slice will Lanch seine erste Erfolgsstory schreiben. Über Nacht soll Lanch 70 Filialen in ganz Deutschland eröffnet haben – über 200 weitere sollen im Jahr 2023 dazukommen.

Als nächstes Projekt steht Loco Chicken in den Startlöchern, die Brand des Rappers Luciano – dem meistgehörten deutschen Musiker auf Spotify. Weitere Marken mit Creator:innen in- und außerhalb von Deutschland sollen sich in der Entwicklung befinden.

Über das Gründerteam

Das Gründerteam bestehend aus Nono Konopka (CEO), Jonas Meynert (COO), Dominic Kluge (CPO) und Kevin Kock (CRO) bringt bereits einige Erfahrungen aus der Startup-Szene mit.

Kock war beispielsweise am Aufbau des Virtual-Kitchen-Startups Honest Food beteiligt, das 2019 an Deliveryhero verkauft wurde. Meynert war in der Vergangenheit am Aufbau der Mobility Unternehmen Circ und Dance beteiligt. Kluge ist Koch und war vorher am Aufbau der Honest Food Company beteiligt.

Auch Konopka hat in der Vergangenheit bereits mehrere Unternehmen gegründet und ist als Business-Angel aktiv. Eines seiner letzten Projekte, Biking Borders, wurde von Ashton Kutcher supportet und schließlich von Netflix gekauft.

„Unsere enge Verbindung zur Creator-Economy ermöglicht uns im Vergleich zu herkömmlichen Virtual-Kitchen-Modellen eine ganz besondere Form der Kundengewinnung. Die digitale Markenwelt der Creator-Brand bietet außerdem zusätzliche Ebenen für die Fans, wie zum Beispiel Fanartikel oder Gewinne. So kann die Community aktiv mitgestalten, wohin sich die Brands entwickeln“, sagt Meynert.

Mehr zu diesem Thema