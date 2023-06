Konflikt um Lithiumvorkommen: Warum die Nasa gegen den Abbau ist

Die Nutzung der Railroad Valley Playa in Nevada durch die Nasa zur Satellitenkalibrierung steht im Mittelpunkt eines Konflikts um wertvolle Lithiumvorkommen. Laut der Nasa ist dies der einzige Ort in den USA, der alle Voraussetzungen für die Kalibrierung von Satelliten erfüllt.

Allerdings befinden sich in der Playa auch bedeutende Lithiumreserven. Das Bergbauunternehmen 3 Proton Lithium (3PL) beabsichtigt, das Lithium zur Förderung der Batterieproduktion in den USA zu nutzen, und behauptet, dass die Playa zu den zehn größten Lithiumvorkommen weltweit zähle.

Beide Parteien haben Rechte an der Playa

Das Bureau of Land Management (BLM) hat der Nasa die Nutzung der Playa zur Satellitenkalibrierung für die nächsten 20 Jahre genehmigt. Allerdings besitzt 3PL Bergbaurechte in dem Gebiet, die mit dem Bereich überlappen, der eigentlich der Nasa zugewiesen ist.

Nach Ansicht der NASA würden Bergbauarbeiten die Oberfläche verändern und sie für die Kalibrierung der Satelliten unbrauchbar machen.

Beide Seiten haben gute Argumente

Ein Sprecher der Nasa erklärte gegenüber The Register: „Die gesamte RRV-Playa mit den erforderlichen Oberflächeneigenschaften (zum Beispiel groß, flach, frei von Vegetation, mit einer nützlichen und einheitlichen Oberflächenfarbe, größtenteils frei von menschlichen Störungen, zugänglich und unter größtenteils wolkenfreiem Himmel mit niedrigen Partikelkonzentrationen in der Luft) wird zur Satellitenkalibrierung verwendet.“

Auf der anderen Seite argumentiert das Bergbauunternehmen, dass die Playa einen erheblichen Beitrag zur Batterieproduktion in den USA leisten könne. Vince Ramirez, CEO von 3PL, sagte:

„Railroad Valley beherbergt eines der weltweit größten Vorkommen an kritischen Mineralien und könnte im Alleingang eine ‚Made in America‘-Lieferkette sicherstellen. Die Mine und die Nasa könnten problemlos koexistieren, aber sie haben sich geweigert, sich an Diskussionen zu beteiligen, geschweige denn einen Weg nach vorn zu finden, der den Interessen der Regierung, des Privatsektors und der nationalen Sicherheit dienen würde.“

Unstimmigkeiten zwischen den Streitparteien

Die Nasa behauptet, dass 3PL bereits begonnen habe, Rohstoffe in der Playa abzubauen und die Oberfläche zu verändern. 3PL bestreitet dies und behauptet, dass die Bilder der Nasa mit Photoshop bearbeitet wurden.

Das Bergbauunternehmen behauptet wiederum, dass die Nasa nur eine Fläche von zehn Quadratmetern für die Kalibrierung benötige, während der zugewiesene Platz 23.000 Hektar groß ist. Die Nasa betont, dass der benötigte Platz von der Position des Satelliten abhängt und dass in Zukunft möglicherweise mehr Fläche für die Kalibrierung erforderlich sein könnte.

Wie der Streit ausgehen wird und wer die Playa in welchem Ausmaß nutzen wird, muss die Zukunft zeigen.

