Konkurrenz für Google Maps? Diese Karte wird per KI-Chat bedient

Kann ein Kartendienst mithilfe eines großen Sprachmodells noch smarter werden? Das fragte sich wohl der Reddit-User Ranoutofusernames und machte sich über die Weihnachtsfeiertage auf die Suche nach einer Antwort. Und tatsächlich gelang es ihm, eine Weltkarte mit einem großen Sprachmodell zu verbinden.

Und das Ergebnis ist besonders für die kurze Zeit sehr beeindruckend. Denn Godview.ai funktioniert schon überraschend gut. Hier können User:innen sich bestimmte Orte auf der Welt mithilfe eines Prompts anzeigen lassen.

So zeigt der Prompt „Padel-Tennis in Hannover“ alle Padel-Plätze in der niedersächsischen Großstadt an – der Prompt „rural vacation places in italy“ präsentiert entlegene Urlaubsorte in Italien.

Maximal vier Orte pro Prompt werden farblich gekennzeichnet ausgegeben. Sucht man neue Orte, verschwinden die Marker nicht. In der Suchhistorie samt Legende können Nutzer:innen vergangene Prompts aus der Karte löschen. Auch wenn Godview eigentlich englischsprachig aufgebaut ist, scheint das Tool auch auf Deutsch zu funktionieren – bei manchen Prompts scheitert es allerdings.

So kam es zu der Idee

Godview ist aus persönlicher Notwendigkeit entstanden: „Ich plane derzeit eine Expansion für ein stationäres Geschäft und wollte einige Geodaten für die Standorte sehen, die ich im ganzen Land auskundschafte“, schreibt der Redditor in seinem Post. So nutze er Godview, um einen Überblick über die Konkurrenz zu bekommen, um den idealen Standort auszuwählen. Die Website ist also auch für Unternehmen interessant.

Auch für die Zukunft hat Ranoutofusernames noch Pläne für Erweiterungen der Karte. „Ich denke darüber nach, auch Flächendaten und demografische Daten hinzuzufügen“, schreibt er in seinem Reddit-Post. Eine ernsthafte Konkurrenz für Google Maps scheint das Tool – zumindest erst einmal – nicht zu werden. Eine witzige Spielerei ist es allemal.

