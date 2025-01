Kostenloser Mobilfunktarif vor dem Aus: Alternativen zu Netzclub im Überblick

Über 15 Jahre bot die Telefonica Deutschland mit der Marke Netzclub mehrere werbefinanzierte Mobilfunktarife an, die zwar jeweils nur wenige Megabyte Inklusivvolumen im Monat enthielten, dafür aber gerade für Wenignutzer gut geeignet waren. Selbst zu Hochzeiten der Mobilfunkwerbung hielt sich die Zahl der Werbe-SMS oder –einblendungen in Grenzen.

Zuletzt gab es immerhin 200 MB Inklusivvolumen – für manche Smartwatch oder das Kinderhandy war das ausreichend – und für wenige Euro konnte man gegebenenfalls auch zusätzliches Datenvolumen hinzubuchen.

Die Marke verschwindet

Jetzt hat das Unternehmen angekündigt, die Marke vom Markt verschwinden zu lassen – ebenso wie die weniger bekannten Marken Novamobil und Einfach Prepaid – und in die Marke Fonic zu integrieren. Schon jetzt können die grundgebührenfreien Tarife von Netzclub nicht mehr neu gebucht werden, Bestandskund:innen sollen aber jeden Monat weiterhin ihr Inklusivvolumen zugeteilt bekommen.

Das gelte zumindest so lange, bis am Tarif etwas seitens der Kund:innen verändert wird. Wer also ohne die entsprechenden 5G-Vorteile, die Fonic bietet, auskommt, könne noch einige Zeit im alten Tarif verbleiben.

Die Bestandskund:innen sollen im Hinblick auf das Erscheinungsbild nach und nach zu Fonic migriert werden. Details zur Migration sind noch nicht bekannt, ebenso wenig, wann die Sponsored-Surf-Tarife nicht mehr monatlich erneuert werden. In diesem Fall bliebe aber immer noch die jeweilige Nummer mit SMS und Telefonie für 9 Cent pro Minute erhalten.

Auch wenn der Schritt angesichts der über die letzten Jahre stark zurückgefahrenen Vermarktung der Marke Netzclub alles andere aus überraschend kommt, bedeutet es doch für viele Kund:innen, dass sie sich über kurz oder lang eine passendere günstige Lösung für den Mobilfunkvertrag suchen müssen.

Alternativen zu Netzclub gibt es – zumindest mit Einschränkungen

Alternativen gibt es durchaus einige, die aber jeweils mit gewissen Einschränkungen oder Kompromissen verbunden sind. Da ist zum einen GMX FreePhone, ein dauerhaft kostenloser Tarif mit 3 GB Datenvolumen im Monat über das 1&1-5G-Netz und einer Telefonie-Flatrate. Dieser ist allerdings nur in Kombination mit einem GMX-Konto zu buchen und lediglich als E-Sim erhältlich, eine herkömmliche Mobilfunkkarte gibt es also nicht.

Wer dagegen eine physische Karte benötigt, kann sich den im Telekom-Netz von der Telekomtochter Congstar vertriebenen Tarif Prepaid wie ich will anschauen. Dieser bietet 1 GB Daten für 2 Euro in vier Wochen und kann deutlich individueller angepasst werden als die Netzclub-Karte.

Eine weitere Lösung kann der Lebara-Hello-Tarif mit 2 GB für 2,99 Euro monatlich sein – hier ist dafür die Telefonie- und SMS-Flatrate bereits inklusive, das Ganze findet im Telefonica-Netz statt, 5G bei 50 MBit/s ist bereits inklusive, ebenso 50 Minuten monatlich in ausgewählte ausländische Netze.

