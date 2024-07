So funktioniert kreative Werbung: 13 Beispiele, die du kennen solltest

Wer trinkt, säuft ab – im wahrsten Sinne des Wortes. Carlsberg macht in Schweden so Werbung für sein alkoholfreies Bier. (Foto: Carlsberg)

Nutzer:innen werden heute mit Werbung überflutet: In jedem Presseerzeugnis, ob Print oder online, ist Werbung; in und auf U-Bahnen, überall im Netz und in den meisten Apps, und an der Straße Out-of-Home-Kampagnen. Natürlich entwickeln die Menschen da eine Art Filtersystem im Kopf und blenden die langweilige Einheitsmasse an Werbung aus.

Kreative Anzeigen fallen auf und regen zum Teilen an

Wichtig ist also, dass sich Anzeigen deutlich von den anderen unterscheiden – und das geschieht, wenn sich Marketer:innen Zeit nehmen, um wirklich kreative Ideen zu entwickeln. Das lohnt sich, denn ein Nebeneffekt von kreativer Werbung ist neben der tatsächlichen Aufmerksamkeit bei einer Impression auch der Buschfunk – Menschen teilen Werbungen, die sie beeindrucken.

Doch was heißt eigentlich kreativ? Eine kreative Anzeige verführt dazu, einen zweiten Blick darauf zu werfen – beispielsweise, weil das Motiv nicht das ist, was es zu sein scheint. Sie erregt Aufmerksamkeit, wie die Unterwasser-Bar von Carlsberg – nicht nur wurde hier ein ernstes Thema düster umgesetzt, hier wurde auch investiert, um einen Eindruck zu hinterlassen. Außerdem regt sie zum Nachdenken an.

Manchmal ist auch die Ausspielung besonders gut – wie die OOH-Kampagne von Urban Vision. Oechsle in Peru hat zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Auf der einen Seite haben sie eine kulturelle Institution finanziell eine Saison lang unterstützt, auf der anderen Seite bei jeder Vorstellung ihre neue Mode-Kollektion präsentiert.

Dole, das Unternehmen mit dem Obst, hat einen offenen Brief an den Papst geschrieben. All das sind kreative und starke Kampagnen, ohne dem klassischen „Goldidee“-Fehler zu erliegen: beim Gedanken an einen Award das eigentliche Thema zu vergessen. Die genannten und weitere Kampagnen findet ihr hier:

13 Beispiele für kreative Werbung

13 Bilder ansehen 13 kreative Werbekampagnen Quelle:

Dieser Artikel wurde zuletzt am 2. Juli 2024 aktualisiert.

