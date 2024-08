Hässliche Werbung im Internet: Diese 5 Beispiele zeigen, dass es anders geht

Überall im Internet findet sich Werbung wieder. Sei es vor oder inmitten von Videos oder als große Werbebanner auf Webseiten. Letztere sind besonders knifflig. Denn sie müssen gegen viele andere Eindrücke – und auch andere Werbeträger – auf der Seite konkurrieren, während Video-Ads oftmals die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Wie Bannerwerbung im Netz erfolgreich ist

Doch wie können Unternehmen diese Aufmerksamkeit auch mit einer Bannerwerbung zwischen der großen Konkurrenz erreichen? Einige Konzerne haben in der Vergangenheit Beispiele geliefert, die den Nutzer:innen womöglich in Erinnerung bleiben dürften. Die besten Beispiele findet ihr in der Bildergalerie weiter unten.

Allem voran überzeugt dabei Internet-Werbung, die simpel und mit einem Blick aufzeigen kann, was das Produkt oder das Unternehmen den Kund:innen bietet. Dazu reicht oftmals ein Vorher- und ein Nachherbild. Schon wissen die Kund:innen, was sie erwartet und wie das Produkt ihr Leben bereichern kann. Das ist effektiv und simpel – und kann zwischen überladener Werbung hervorstechen.

Ein zweiter Ansatz ist Gamification. In der Vergangenheit gab es einige Werbebanner, die mit dem Klick nicht einfach auf eine dahinterliegende Website geführt haben. Sie haben stattdessen „Minispiele“ für die Kund:innen geboten. Das führt am Ende zwar seltener zur Weiterleitung auf das eigentliche Produkt, doch bleiben diese Werbungen länger im Gedächtnis. Und Kund:innen können später immer noch den Weg zum Produkt finden.

Diese Beispiele zeigen euch, was gute Bannerwerbung ausmacht

5 Bilder ansehen 5 Beispiele für gelungene Internet-Werbung Quelle: Shutterstock/Song_about_summer

