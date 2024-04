Mehr Platz für kurze Videos: Warum Google eine neue Suchoption testet

Videocontent ist beliebt und Nutzer:innen gewöhnen sich immer mehr an ihn: Das will auch die Suchmaschine Google abbilden. Mit einem neuen Reiter sollen kurzen Videos eine populäre Platzierung gegeben werden.

„Kurze Videos“ als eigene Rubrik

In einem Testlauf taucht dabei zwischen „Bildern“ und „Videos“ das zusätzliche Feld „Kurze Videos“ auf. Google räumt damit kurzen Videos, wie sie von Tiktok und Youtube bekannt sind, Raum ein.

Allerdings gibt es das Angebot nur für manche Nutzer:innen. Wie das auf Suchmaschinen­optimierung (SEO) spezialisierte Portal SEO-Südwest schreibt, stammen die in den Ergebnissen angezeigten Inhalte für die kurzen Videos unter anderem von Tiktok und Youtube.

Test nur bei Nutzer:innen von Mobilgeräten

Außerdem soll der Punkt nur für Mobilgerätenutzer:innen zugänglich sein, wie Broedie Clark, ein SEO-Berater, bei X geschrieben hat. Er spricht von etwa zehn Prozent der weltweiten Suchanfragen, bei denen dieses Feature angezeigt werden sollte.

Generell ist es nachvollziehbar, dass Google die explizite Ausspielung von kurzen Videos in der Suchmaschine bei Nutzung auf einem Smartphone testet. Die kurzen Videos der angezeigten Plattformen sind dazu im 9:16-Format, also hochkant und somit für die Nutzung auf einem Smartphone optimiert. Außerdem sind gerade jüngere Nutzer:innen mittlerweile an kurzen Videocontent gewöhnt, Tiktok als Vorreiter in dem Bereich ist zu einer Suchmaschine geworden.

Google passt sich an Entwicklungen an

Für Google ist das eine Konkurrenz, möglicherweise könnte das Unternehmen langfristig Nutzer:innen verlieren, sofern es sich nicht an die veränderten Bedürfnisse anpasst. Für Werbetreibende kann das spannend werden: SEO für Tiktok-Inhalte – um besser in der Suche zu ranken – könnte an Relevanz gewinnen.

Allgemein hat Google bei seiner Suchmaschine in jüngster Zeit einiges geändert. Das liegt auch am Trend künstliche Intelligenz. Gewartet wird etwa aktuell auf die Einführung der Search Generative Experience (SGE), einer KI-gestützten Suche. Aktuell werde noch an der Monetarisierung gearbeitet.

