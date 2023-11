Größter Ladepark der Welt eröffnet – und zwar in Baden-Württemberg

Vor den Toren von Ulm liegt Merklingen. Dort weihten Verantwortliche jetzt den größten Ladepark der Welt ein. 259 Autos können in dem Ort auf der Schwäbischen Alb fortan gleichzeitig geladen werden.

Anzeige Anzeige

Das ist genau ein Elektroauto mehr als im vor sechs Wochen eröffneten Park von Shell, der am Flughafen Shenzhen liegt und wie der Merklinger Ladepark mit Solarstrom lädt.

Für Pendler nach Stuttgart oder Ulm

Der Ladeservice in Merklingen bezieht seinen Strom aus einer Fotovoltaikanlage mit 875 Kilowatt Peak, die über den Parkplätzen als Dach dient. Überschüssigen Strom speise man ins Netz ein, schreibt der Bauträger.

Anzeige Anzeige

Der heißt Zweckverband Region Schwäbische Alb und will, dass die Mehrheit der Fahrzeuge auf dem Parkplatz in etwa zehn Jahren „tatsächlich E‑Mobilitäts-Fahrzeuge“ sind und die Anlage auslasten. Ihre Halter sollen per Bahn nach Ulm oder Stuttgart weiterfahren.

Shell eröffnete Ende September größten Ladepark in China

Die Nachricht kommt rund einen Monat nach der Eröffnung eines Parkes am Flughafen der Millionenmetropole Shenzhen. 258 Elektroautos können dort mit Solarstrom aufgeladen werden. China ist der größte Markt für Elektroautos weltweit. Allein in der Region Shenzhen sind 860.000 „New Energy“-Autos zugelassen – also Elektro- und Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.

Anzeige Anzeige

Der Ölmulti hat bereits 13.000 Ladeplätze mit seinem Partner BYD in der Region gebaut. Die neue Anlage habe eine Jahreskapazität von 300.000 Kilowattstunden, versprechen sie. Merklingen soll 900.000 Kilowattstunden leisten können.

Kurios: Teslas größte Station wird von Diesel­generatoren betrieben

Die Harris Ranch ist Teslas größte Supercharger-Station. Viele US-Medien glauben sogar, es sei die größte Ladestation der Welt. Mit 98 Lade-Bays stimmt diese Angabe sicher nicht (mehr).

Anzeige Anzeige

Zusätzlich kam nun heraus, dass Elon Musk zwar 2017 angekündigt hatte, die Station mit Solarstrom zu versorgen, passiert ist das aber nicht. Stattdessen werden die Supercharger mit Dieselgeneratoren betrieben – und nicht nur diese.

Mehr zu diesem Thema China