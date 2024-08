So sah der Lebenslauf von Bill Gates 1974 aus – bevor er Microsoft gründete

„Egal, ob Sie gerade Ihren Abschluss gemacht oder das Studium abgebrochen haben, ich bin sicher, dass Ihr Lebenslauf viel besser aussieht als meiner vor 48 Jahren“, mit diesen Worten hat Microsoft-Gründer Bill Gates einen seiner alten Lebensläufe bei Linkedin gepostet.

Der ist fein säuberlich mit der Schreibmaschine getippt und fasst zusammen, was Gates bis zu seinem ersten Uni-Jahr bereits erreicht hat. Und auch abgesehen von dem Fakt, dass der damals 18-Jährige eben nicht an irgendeiner Uni studiert hat, sondern an der Spitzen-Universität Harvard, kann sich sein Lebenslauf sehen lassen.

Bill Gates im ersten Studienjahr: 12.ooo Dollar Gehalt

Der junge William Henry Gates interessiert sich 1974 seinem Lebenslauf zufolge für einen Posten als Systemanalytiker oder Programmierer. Was den Arbeitsort angeht, ist er offen, ein Wunschgehalt gibt er nicht an – dafür aber, dass er bereits ein Gehalt von 12.000 US-Dollar verdient.

Es folgt eine Übersicht über die Praxiserfahrung, die der Einserschüler bereits gesammelt hat. Mit seinen 18 Jahren hat Gates schon zahlreiche Systeme bedient, Programmiersprachen gelernt und eigene Projekte betreut, die ihm teilweise mehr als 10.000 Dollar eingebracht haben.

Am aktuellsten Projekt arbeitet er mit einem ehemaligen Mitschüler namens Paul Allen – der wenige Jahre später zum Microsoft-Mitgründer werden sollte. 1974 beschäftigen sich die beiden jungen Männer allerdings noch damit, ein System zur Verkehrsüberwachung zu entwickeln, eine erste Präsentation ist in Planung.

Bill Gates Lebenslauf: Gewicht, Größe und inklusive

Rund um seine Kompetenznachweise macht Gates natürlich auch einige persönliche Angaben. Dazu gehören beispielsweise seine Adresse am Harvard-Campus und die seiner Eltern in Seattle, bei denen er den Sommer verbringt.

Besonders kurios dürften für heutige Leser:innen aber zwei weitere Details wirken: Der Student teilt seinen potenziellen Arbeitger:innen seine Größe und sein Gewicht mit. Nach eigenen Angaben ist er rund 1,78 Meter groß und wiegt etwa 59 Kil0. Damit ist er körperlich kein sonderliches Schwergewicht – das dürfte im Lauf seiner Karriere aber wohl nie ein Hindernis gewesen sein.

