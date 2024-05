Warum dieser legendäre Spieleentwickler kein Game für McDonald’s programmieren wollte

Über die Jahre hat McDonald’s mehrere Videospiele auf den Markt gebracht. Es gab jedoch auch Projekte, die nie das Licht der Welt erblickten. Eines davon sollte der legendäre Spieleentwickler Peter Molyneux entwickeln, der unter anderem für Black and White und Fable verantwortlich ist.

Molyneux lehnte die Zusammenarbeit mit McDonald’s jedoch ab. Wie Time Extension berichtet, verriet Molyneux dies in einem Interview mit dem Edge Magazin aus dem Jahr 1994. Damals arbeitete er noch bei Bullfrog, einem Studio, das er 1987 mitgegründet hatte.

Darum wollte Molyneux das Spiel nicht entwickeln

McDonald’s sei mit der Idee auf ihn zugekommen, ein Spiel zu entwickeln, erklärte Molyneux. Die Anforderungen seien jedoch sehr spezifisch gewesen. So hätte es im Spiel keine scharfkantigen Gegenstände geben dürfen – man befürchtete, Kinder könnten sich dann vorstellen, Ronald McDonald würde sie aufspießen.

McDonald’s habe zudem vorschreiben wollen, welche Charaktere in welchen Farben im Spiel vorkommen sollten und wie sie sich verhalten sollen. „Im Grunde sagen sie: ‚Mach dieses Spiel so und nicht anders‘“, so der Entwickler.

Aufgrund dieser vielen Einschränkungen entschieden sich Molyneux und sein Studio, das Projekt nicht anzunehmen.

McDonald’s hat noch 2023 ein neues Spiel herausgebracht

Das hat McDonald’s jedoch nicht davon abgehalten, weiterhin Spiele zu entwickeln. Erst 2023 hat die Burgerkette ein brandneues Game für den Gameboy Color herausgebracht. Ronald McDonald’s bester Freund, das lilafarbene Maskottchen Grimace, feierte in dem Jahr seinen 52. Geburtstag und wurde daher mit einem eigenen Spiel geehrt.

In dem Game muss Grimace Milchshakes einsammeln, um seinen Geburtstag zu feiern. Das Spiel ist kostenlos als Rom oder online auf der eigenen Website verfügbar.

