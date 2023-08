Fan kreiert Lego-Version von The Witcher und begeistert sogar CD Projekt

The Witcher in der Lego-Version? Ein X-Nutzer zeigt, wie das aussehen könnte. (Bild: Kiselev Andrey Valerevich/Shutterstock)

Wie macht man den The Witcher-Entwickler höchstpersönlich auf sich aufmerksam? Indem man wie der digitale Künstler BrickPanda82 seiner Kreativität freien Lauf lässt. Der X-Nutzer hat bereits Lego-Versionen zu etlichen Filmen wie Indiana Jones und Jurassic Park erschaffen.

Lego-Version von The Witcher – selbst CD Projekt ist begeistert

Nun kommt sein neuester Streich: Lego The Witcher. In seiner Interpretation belebt er einige beliebte Charaktere in Form von Lego-Figuren wieder – und macht das so gut, dass man nicht umher kommt, sich eine echte Ausgabe des Lego-Spiels zu wünschen. Im Hinblick auf die Netflix-Adaption von The Witcher ist dieser Gedanke gar nicht so weit hergeholt.

Nicht nur die The Witcher-Fans haben dieses kreative und verspielte Unterfangen begrüßt, sondern auch der Entwickler selbst: CD Projekt Red hat dem Lego-Makeover seine Zustimmung gegeben, indem es die faszinierende Vorstellung einer Lego-Version von The Witcher 3: Wild Hunt auf X gepostet hat.

Das Bild, das auf dem offiziellen X-Account veröffentlicht wurde, enthüllt vier Spielausschnitte eines fiktiven Lego-Spiels zu The Witcher. Es bietet einen erfrischenden Blick auf die beliebte Erzählung des Hexers Geralt.

Neben drei Darstellungen von Geralt kreierte BrickPanda82 auch eine Lego-Version der Hexerin Ciri, des Barden Rittersporn und Geralts treuem Ross Plötze.

X-User zeigen sich begeistert

Und auch die Fans von The Witcher (und BrickPanda82) wünschen sich eine reale Umsetzung des Lego-Spiels. So schreibt Twitch-Streamer Ry beispielsweise: „Ich bin definitiv nicht zu alt, um das zu kaufen, wenn es passieren würde, oder? Bitte macht das möglich, @LEGO_Group!“

Andere Kommentare reichten von „@LEGO_Group, tut es bitte!“ über „Ich würde es spielen“ bis zu „Es ist wirklich an der Zeit, dass wir ein offizielles Lego-The Witcher-Spiel bekommen“. Ob es The Witcher tatsächlich als Lego-Spiel geben wird? Man darf gespannt sein!

