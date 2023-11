Eigene Modekollektion: Lenovo präsentiert die etwas anderen Tablethüllen

Einer der Vorteile eines Tablets besteht darin, dass man das Gerät problemlos mitnehmen kann – wohin auch immer. Dass man damit also deutlich mobiler als mit einem Laptop oder gar einem PC ist.

Lenovo entwickelt dieses mobile Prinzip nun noch weiter.

Zusammenarbeit mit drei Designer:innen

Statt der üblichen Tablethüllen, die es in mannigfaltiger Ausführung gibt, präsentiert der chinesische Computerhersteller eine Bekleidungslinie, in der der Tablettransport gleich direkt integriert ist.

Am Donnerstag stellte Lenovo eine Zusammenarbeit mit den Modedesigner:innen Ranra, Kit Wan Studios und Maium vor, mit denen die Kollektion Lenovo Tab Wear entwickelt worden ist. Die laut dem Hersteller „innovative, funktionale und modische“ Kollektion integriert ein Lenovo-Tablet in das Kleidungsdesign.

Lenovos Vision für die Zukunft

Lenovo sagt dazu auf der eigens eingerichteten Homepage, auf der die Kollektion auch zu sehen ist: „Wir wollten die Me-Time, die wir traditionell drinnen auf der Couch verbringen, aus dem Zuhause in die Welt bringen.“ Die Vision von Lenovo für die Zukunft besteht darin, dass Kleidungsstücke wie diese es den Benutzer:innen ihrer Tablets ermöglichen, sich Zeit für sich selbst zu nehmen – und zwar egal, wo. Auch im Freien.

„Technologie und Mode entwickeln sich ständig weiter, sind innovativ und passen sich an unsere sich verändernde Gesellschaft an“, sagte Emily Ketchen von Lenovos International-Markets-Team in einer Pressemitteilung. „Da Technologie immer stärker in unser tägliches Leben integriert wird, müssen wir ihre Vorteile nutzen, um auf die sich verändernden Bedürfnisse der Menschen einzugehen.“

Anorak und Jacke sind Teil der Kollektion

Die Lenovo-Tab-Wear-Kollektion sei ein „kreatives Beispiel für die nahtlose Integration von Technologie in Mehrzweck-Oberbekleidung“. Zur Kollektion gehören ein lärm- und lichtunterdrückender Anorak mit isolierender Kapuze und verstaubarem Tablet-Gurt sowie eine Jacke, die sich in eine aufblasbare Hängematte verwandeln lässt. „Die innovativen Designs zeigen, dass Me-Time mobil, tragbar und persönlich sein kann“, erklärte Ketchen. Sie seien mehr als nur maßgeschneiderte moderne Kleidungsstücke mit einem Lenovo-Tablet, sie seien „neu konzipierte Möglichkeiten für die heutige Welt“.

Ein Autor der US-Computerzeitschrift Wired meinte dazu: Obwohl ihm die Jacken von Lenovo gefallen, wäre es ihm lieber, wenn Lenovo die Software auf seinen Tablets über einen längeren Zeitraum unterstützen würde, indem es mehr Android-Upgrades und Sicherheitsfixes anbietet.

